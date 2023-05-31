Дружина Каньє Веста приховала обличчя шарфом на публіці (фото)

Раніше скандальний репер також "ховався" на людях.

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі привернула увагу, коли вона вийшла на вечерю зі своїм чоловіком у готелі West Hollywood Edition. Про це пише Page Six.

Попри те, що жінка одружена з одним із найвідоміших людей на планеті, 28-річна Б’янка вирішила приховати своє обличчя сірим шарфом, обмотаним навколо голови.

Вона вийшла з готелю рука об руку з Каньє Вестом, і лише її очі були видні під шарфом. Б’янка була в куртці з камуфляжним принтом, легінсах і чорних черевиках до колін, тоді як її 45-річний чоловік був у футболці "Берлін" і темних штанах.

Це не перший раз, коли Б'янка закриває обличчя. Минулого тижня вона приховала своє обличчя чорною футболкою, накинутою на голову, коли вийшла під руку зі скандальним музикантом.

Каньє, зі свого боку, також відомий під "прикриттям" у різноманітних маскуваннях за останні роки.

Каньє Вест та його нова дружина Бʼянка Цензорі

Колишній чоловік Кім Кардашʼян та його співробітниця одружилися на початку 2023. До цього скандальний репер був у шлюбі з теледівою, з якою виховував чотирьох дітей.

Б'янка Цензорі працює в компанії Yeezy з моменту приєднання в листопаді 2020 року.

Каньє Вест та його нова дружина Бʼянка Цензорі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Каньє Вест прогулявся містом у шкарпетках.

Також Фокус писав про судовий позов проти Каньє Веста.