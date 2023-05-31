Barbiecore та прозоре. Тренди взуття на літо 2023

Основним мотивом літа 2023 стане фільм "Барбі" та його Barbiecore.

Уже за лічені години настає літо 2023 року. Хоча погода суттєво не зміниться, адже вже доволі спектно, втім, радимо звернути увагу на треди взуття цього періоду року. Фокус розповідає про варіанти модних кросівок та босоніжок.

Прозоре взуття

Особливим трендом 2023 року стало прозоре взуття. Зазвичай це туфлі на підборах. Вони виглядають доволі елегантно, і в той же час незвично та цікаво.

Білі кросівки

Існують новинки моди, а існують вічні класичні білі кросівки, які підійдуть практично під будь-який образ та стануть його родзинкою.

Білі кросівки пасуватимуть як під спортивний стиль, так і під літнє пляттячко.

Балетки

Зокрема трендом 2023 року стали балетки, які несподівано повернулися в моду. Доволі практичне та зручне взуття може бути в різних відтінках, тому радимо стати власницею хоча б однієї пари.

Barbiecore

Оскільки влітку 2023 виходить довгоочікуваний фільм "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях, трендовим буде будь-яке взуття в рожевому кольорі.

Окрім взуття, мода "Барбі" переходить і на одяг, і на аксесуари.

На завʼязках

Якщо вам набридли прості босоніжки, радимо звернути увагу на взуття із завʼязками, яке точно стане родзинкою вашого образу та приверне до себе увагу.

Нагадаємо, яке взуття влітку 2023 обирає принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

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