Топ-5 улюблених пар взуття Кейт Міддлтон на літо 2023

Майбутня королева Великобританії розуміється на гарному взутті.

Related video

41-річна принцеса Кейт Міддлтон як старший працюючий член королівської родини ніколи не сидить без діла: має безліч зустрічей, візитів, поїздок. Чимало часу Кетрін проводить на ногах, а оскільки практично її можна побачити в туфлях на підборах, залишається тільки дивуватися витривалості дружини майбутнього короля. Однак іноді принцеса дозволяє собі вільності і змінює підбори на зручніше взуття, яке, до речі, не буде зайвим у літньому гардеробі кожної модниці, що поважає себе.

Взуття на танкетці

Незважаючи на те, що багато хто вважає танкетку застарілою, Кейт Міддлтон демонструє, що це зовсім не так і просто обожнює це взуття. Вона взує замшеві туфлі від Сastaner official, Russell and Bromley, Monsoon або босоніжки на зручній танкетці і під шовкові сукні за тисячі фунтів стерлінгів, і під простіші вбрання з квітковим принтом. У такому взутті герцогиня Корнуольська та Кембриджська з'являється на зустрічах з дітьми та заходах, де дрес-код не такий суворий.

Туфлі з відкритою п'ятою (слінгбеки)

Кейт неодноразово з'являлася на публіці у туфлях із відкритою п'ятою. Наприклад, вона неодноразово була у двоколірних слінгбеках на невисокому ходу від Сamilla Еlphick. Принцеса найчастіше вибирає таке взуття під брючні костюми з укороченими штанинами. Другий варіант слінгбеків – на шпильці від Alessandra Rich.

Спортивне взуття

Оскільки Кетрін любить спорт і часто бере участь у спортивних заходах, не дивно, що її гардероб має чимало кросівок. Найчастіше принцеса з'являється у кросівках New Balance, Nike, а ділові ансамблі із задоволенням розбавляють білими снікерсами від Veja, Superga та інших брендів.

Взуття на низькому ходу

Дуже нечасто, але все ж таки іноді герцогиня дозволяє собі взуття без підборів. Нещодавно вона була помічена в балетках від Вoden clothing, які ідеально поєднувалися з бежевим блейзером і вкороченими брюками.

Босоніжки

Мабуть, цей вид взуття в гардеробі Кетрін – найменший. З тих же моделей, що вона вибирає для заходів, перевага надається зручній колодці, нейтральним відтінкам або, навпаки, у кольорах золота та срібла для виходу на червону доріжку.

Будь-який з цих варіантів стане чудовим доповненням до літнього гардеробу.

Раніше Фокус писав, який модний прийом використовує Кейт Міддлтон.