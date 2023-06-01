Брітні Спірс погодила з колишнім чоловіком питання майбутнього їхніх синів

Старшому спадкоємцю зірки незабаром виповниться 18 років.

41-річна американська співачка Брітні Спірс "дала згоду" на те, щоб її колишній чоловік Кевін Федерлайн перевіз їхніх двох синів на Гаваї. Про це пише Page Six.

Адвокат знаменитості Метью Розенгарт надіслав листа адвокату колишнього танцюриста, у якому він публічно оголосив про намір родини Федерлайнів переїхати з Каліфорнії.

Розенгарт зазначає, що старший син колишньої пари, Шон Престон, "більше не буде неповнолітнім", коли йому виповниться 18 років у вересні 2023, тоді як їхній молодший син, Джейден, 16 років, також "наближається до віку зрілості".

Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

"Брітні Спірс не перешкоджатиме і погоджуватиметься на переїзд", — пише він у листі.

Розенгарт каже, що "не очікував суперечки", коли адвокат ексчоловіка Брітні вперше зв’язався з ним щодо цього кроку, поділившись, що він закликав свого тодішнього колегу залишити це питання "приватним заради гідності всіх сторін, включаючи дітей".

"Мене особливо хвилювало те, що раніше ваш клієнт — і це жахливо — порушив їхню конфіденційність, водночас грубо порушивши конфіденційність Брітні, оприлюднивши приватне відео Брітні з її дітьми, якому передувало інтерв’ю таблоїду", — пише колишній федеральний прокурор, натякаючи на кадри, на яких співачка лає Престона та Джейдена.

Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс помирилася зі своєю мамою.

Також Фокус детальніше писав про суперечку Брітні Спірс та її колишнього чоловіка.