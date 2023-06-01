1700 гостей і принц Вільям. Як пройде весілля Хусейна, спадкового принца Йорданії

Сьогодні кронпринц Йорданії та його наречена офіційно одружаться, і подія буде грандіозною.

28-річний спадкоємець принц Йорданії Хусейн і його 28-річна наречена Раджва Аль-Саїф сьогодні офіційно одружаться. На весілля вже прибули принц Вільям і Кейт Міддлтон, а всього збереться понад 1700 гостей. Про те, яким буде весілля кронпринца, пише Daily Mail.

Про те, що один із найзавидніших холостяків сучасності, кронпринц Хусейн, випускник найпрестижнішої військової академії Сандхерст, заручений, стало відомо у вересні минулого року.

Обраниця принца — архітекторка Раджва Аль-Саїф. Раджва здобула ступінь у Сіракузькому університеті в Нью-Йорку та навчалася в Інституті дизайну та мерчандайзингу моди в Лос-Анджелесі після здобуття середньої освіти в Саудівській Аравії.

Вона працювала в архітектурній фірмі в Лос-Анджелесі, а зараз працює в дизайн-студії Designlab Experience в Ер-Ріяді. Вона молодша дочка Халеда М. Аль Саїфа та його дружини Аззи бинт Наїф Аль-Судаїрі.

Аль Саїф є генеральним директором Al Saif Group, приватної компанії з різноманітним портфелем бізнесу у сфері охорони здоров'я, будівництва та послуг безпеки, а також членом правління Саудівсько-британської спільної ділової ради. А мати нареченої — родичка саудівського короля Салмана.

Святкування фактично розпочнеться сьогодні ввечері, коли король Абдалла II влаштує вечерю для більш ніж 4000 йорданців, представників племен, черкеських і чеченських громад.

Раджва та королева Ранія

Сама весільна церемонія, яка буде, як пишуть в офіційному пресрелізі, "елегантною та стриманою", пройде в саду палацу Захран. Будуть присутні члени королівської родини Йорданії, представники королівських сімей із усього світу й глави держав. Потім гості й наречений із нареченою поїдуть на вечірці в кортежі червоних Land Rover.

А весільна вечірка пройде в резиденції королівського двору Мадареб Бані Хашем, і на ній будуть уже понад 1700 осіб. Весільний прийом вестиме король Абдалла II і королева Ранія, а також батьки нареченої.

У пресрелізі обіцяють танці, виступи артистів, а завершить вечірку урочисте розрізання весільного торта.

Сьогоднішній день оголошений національним святом, і в усіх 12 мухафазах Йорданії відбудуться святкові заходи, щоб мешканці країни могли "розділити радість принца".

Раніше цього місяця королева Ранія влаштувала передвесільну вечірку з хною для майбутньої дружини наслідного принца Хусейна Раджви.

Раджва та королева Ранія Фото: Instagram queenrania

Вона пояснила, що, як і кожна мати, завжди мріяла про весілля спадкового принца Аль Хусейна. А говорячи про наречену, королева назвала Раджву "наймилішою та найкрасивішою", додавши, що вона така ж дорога їй, як і її дочки ☺ принцеси Іман і Сальма.

"Я ніколи не забуду, як ми з Його Величністю були щасливі, коли Аль-Хусейн сказав нам, що хоче одружитися з Раджвою. Вона — ідеальна відповідь на всі мої молитви про нього. Нехай ви завжди будете джерелом щастя й підтримки одне для одного" — сказала королева Ранія.

Раджва та королева Ранія на вечірці з хною Фото: Instagram queenrania

Нагадаємо, на весілля Хусейна та Раджви вже почали прибувати гості. І серед перших були принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Принца та принцесу Уельських бачили в п'ятизірковому готелі. І Кейт була одягнена в чорний костюм від Alexander McQueen за дві тисячі доларів.

Також очікується прибуття першої леді США Джилл Байден і королеви Нідерландів Максими.

Кейт Міддлтон любить Йорданію. Її батько працював тут, тож вона провела тут кілька років у дитинстві. А король Абдалла та королева Ранія були присутні на коронації короля Чарльза та королеви Камілли цього року й відвідали похорон королеви Єлизавети II у вересні минулого року.