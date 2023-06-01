1 червня 2023 року: священномученика Патрікія – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна одягати несвіжий одяг та сумувати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Патрикія. Він був єпископом і сповідував християнство в Прусі в часи, коли було дуже поширене язичництво, за що Патрикій зазнав страшних мук.

Також 1 червня в Україні та світі святкують Міжнародний день захисту дітей

Що не можна робити 1 червня:

сидіти вдома;

одягати несвіжий одяг;

сумувати і плакати.

Народні прикмети та повір'я:

дощ – місяць буде посушливим;

кукурікають півні — чекайте опадів;

вранці туманно – буде багато грибів восени.

День ангела святкують:

Роман, Артем, Олександр, Дмитро, Назар, Віталій, Ганна, Анастасія.

Народилися цього дня:

1076 — Великий князь Київський, старший син Володимира Мономаха Мстислав Великий;

1926 — Мерилін Монро, американська актриса, співачка і модель;

1973 — Гайді Клум, німецька супермодель, актриса і телеведуча;

1996 — Том Голланд, британський актор, володар премії BAFTA та ін нагород.

Також у цей день:

1831 — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявляє місцезнаходження Північного магнітного полюса Землі;

1935 — у Великобританії вводять номерні знаки до автомобілів і обов'язкову складання іспитів на водійські права;

1938 — у США виходить 1-е число журналу коміксів "Action Comics", в якому з'являється знаменитий нині Супермен;

1980 – починає роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу".