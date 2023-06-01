Помер актор Серхіо Кальдерон, зірка фільмів "Люди в чорному" та "Пірати Карибського моря"

Акторові було 77 років, а його кар'єра у кіно тривала шість десятиліть.

У лікарні помер відомий актор Серхіо Кальдерон. Йому було 77 років, і хоч він майже не отримував головних ролей, але за 60-річну кар'єру встиг знятися в таких культових фільмах, як "Люди в чорному", "Пірати Карибського моря 3: На краю світу", "Руїни" та багатьох інших. Про це пише Deadline.

Його родина повідомила, що Кальдерон помер у лікарні з природних причин. Кар'єра мексиканського актора налічує шість десятиліть і він знявся більш ніж у 40 голлівудських фільмах.

Однією з його найвідоміших ролей була роль капітана Вільянуеви у третій частині "Піратів Карибського моря".

Також він з'являвся у культовому фільмі "Люди в чорному" 1997 року, граючи інопланетянина, який ховається під маскою мексиканського селянина.

Серхіо Кальдерон у "Людях у чорному"

Він працював з такими режисерами, як Гор Вербінскі, Баррі Зонненфельд та Серджо Леоне.

В інтерв'ю за кілька днів до смерті він зізнався, що "любить" грати лиходіїв.

Він сказав The Los Angeles Times: "Мені подобається грати таких персонажів, тому що люди мене дійсно ненавидять. Вони говорять мені на вулицях, як сильно вони мене ненавидять. Але для мене це мій успіх. Тому що це означає, що я зміг переконати людей у тому, що я зіграв”.

Кальдерон народився у невеликому тропічному селі в Мексиці та переїхав до Мехіко у віці 10 років, де у нього з'явилася любов до виступів після участі у поетичних читаннях.

Серхіо Кальдерон та Кіт Річардс на зйомках "Піратів Карибського моря"

Він отримав свою першу акторську роль у 1970 році, знявшись у фільмі "Міст у джунглях", який знімався в Мексиці.

Кальдерон переїхав до Лос-Анджелеса через дев'ять років після того, як отримав карту Гільдії кіноакторів за роль у комедії "Свекруха".

У недавньому інтерв'ю Кальдерон розповів, що був схвильований, коли його впізнавали на вулиці, і розповів, що одного разу жінка сказала йому, що його гра у картині "Ви бачили мого сина?" залишила її у сльозах.

"Якщо я можу змусити людей плакати та сміятися, то, можливо, я добрий актор", — сказав Кальдерон.

Нагадаємо, раніше помер актор Ленс Реддік, зірка фільмів про Джона Віка та серіалу "Прослушка".