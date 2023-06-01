Стосунки зі старшими чоловіками та магістр кіно: що відомо про вагітну дівчину Аль Пачіно

Молода обраниця актора наразі носить його четверту дитину.

83-річний американський актор Аль Пачіно вчетверте стане батьком. Його обраниця молодша за зірку екрану італійського походження на 54 роки. Фокус розповідає, що відомо про вагітну кохану Аль Пачіно.

Джерела повідомили, що зірка "Хрещеного батька" таємно зустрічається з 29-річною Нур Альфаллах з часів пандемії коронавірусу.

До їхнього роману Пачіно став батьком трьох дітей: доньки Джулі від Ян Тарранти, а також близнюків Антона та Олівії від акторки Беверлі Д’Анджело. Втім, Аль Пачіно ніколи не був одружений.

Нова кохана Аль Пачіно

Попередні стосунки Нур

До початку роману з Пачіно Альфаллах зустрічалася з Міком Джаггером, коли йому було 74 роки, а їй 22.

"Наш вік для мене не мав значення", — сказала вона Hello! після її розриву з рокером Rolling Stones у 2018 році. "Серце не знає, що воно бачить, воно знає лише те, що відчуває. Це були мої перші серйозні стосунки, але це був для мене щасливий час".

Зокрема їй приписували роман з мільярдером Ніколасом Берггруеном, проте офіційно вона цього не підтвердила.

Її робота

Повідомляється, що Альфаллах закінчила Школу мистецтв кінематографії Університету Південної Каліфорнії, перш ніж продовжити навчання в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса.

Нова кохана Аль Пачіно

В останньому вона здобула ступінь магістра кіно та телебачення.

Її сім'я

Батько Альфаллах, Фалах, який народився в Кувейті, є засновником ThirtyOneCapital. У нього четверо дітей з дружиною Аланою, громадянкою США.

Альфаллах — старша із сестер Софії та Ремі, а також брата Насер. Брати і сестри виросли в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія.

Нур Альфаллах Фото: nooralfallah/instagram

Після того, як Пачіно та Альфаллах оприлюднили свої стосунки у квітні 2022, інсайдер розповів, що вона "в основному зустрічається з дуже літніми багатими чоловіками".

Нагадаємо, Аль Пачіно вчетверте стане батьком.

Також Фокус писав про першу спільну появу на публіці Аль Пачіно та його коханої.