Принц Гаррі та Меган Маркл раптово вирішили замовкнути

За словами джерел, парі "більше нема чого сказати".

Герцоги Сассекські припинять знімати шоу з Netflix, що показують закулісне життя королівської сім'ї, та видавати нові мемуари, оскільки зіткнулися з хвилею негативної реакції, пише The Sun. Журналісти запевняють, що тепер британські аристократи можуть зітхнути з полегшенням, оскільки Гаррі та Меган вичерпали матеріал для нових проектів.

"Цей період їхнього життя закінчився — їм більше нічого сказати", — зазначив один з інсайдерів.

Вперше після "Мегзіту" Гаррі та Меган накинулися на королівську родину в березні 2021 року, звинувативши родичів у расизмі, ненаданні психологічної підтримки та багатьох інших гріхах. Потім були мемуари принца Гаррі "Запасний", а також погано прийнятий серіал від Netflix "Гаррі і Меган".

Пара, яка весь час говорила про те, що не хоче публічності, перетворилася на об'єкт глузувань через своє бажання заробити якнайбільше на продажі історій із життя королівської родини. Ще зовсім недавно ходили чутки про те, що Сассекси планують зняти повнометражний фільм про своє важке життя в палаці.

Крім того, подружжя піддалося критиці за заяви про "майже катастрофічну" автомобільну гонитву з папараці в Нью-Йорку, яку пізніше свідки та поліція применшили.

Як повідомляє видання, Меган підписала контракт із голлівудською агенцією талантів WME, щоб дослідити новий кар'єрний шлях. Цілком імовірно, що фірма з великим досвідом порадила їй не ділитися кожним моментом свого життя та життя Гаррі з телеглядачами.

Джерело розповіло, що період Netflix та мемуарів був їхньою "епохою видимості" і що вони сподівалися, що 2023 рік стане "роком примирення" з королівською родиною.

Подейкують, що Меган і Гаррі зараз мають різні інтереси. Принц зосередиться на підготовці до "Ігор непокорених", які відбудуться в Німеччині через чотири місяці, а Меган регулярно бачать на вечірках у Лос-Анджелесі, причому без Гаррі.

"Все, чого вони хочуть, — це тусуватися зі знаменитостями. Минулої ночі я був на вечірці, розмовляв з кимось про цих людей, і це постійно з ними. Вона (Меган) листувалася з людиною, з якою я був там. Справа в тому, що вони просто не зупинять цих двох, вони схожі на низькосортних зірок реаліті-шоу, які намагаються прив'язатися до чого завгодно. Я буквально на вечірці, і вони показують мені тексти цієї жінки, яка благає людей "потусуватись", вона намагається отримати місця. Сумно. Багато чого з цього не працює", – розповів голлівудський телеведучий Тім Діллон.

Натомість королівський коментатор Річард Фітцуїльямс заявив MailOnline, що він не вірить заявам про те, що парі "нічого сказати", і та припинить свої нападки. Він упевнений, що зберігається "величезний" міжнародний інтерес до діяльності Гаррі та Меган. Фітцуїльямс додав, що Сассекси "спеціалізуються на несподіванках", "мають що сказати" і думатимуть, як те, що вони роблять, "допоможе їхньому бренду".

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі зазнав нової поразки у Великій Британії.