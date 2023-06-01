Гайді Клум та Том Кауліц відверто показали почуття на публіці (фото)

Вихід зіркової пари відбувся за день до 50-річчя моделі.

Німецька супермодель, телеведуча та акторка Гайді Клум була помічена на прогулянці в Лос-Анджелесі зі своїм чоловіком, 33-річним музикантом Томом Кауліцем. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя зупинилося у популярному місцевому ресторані The Ivy. Папараці сфотографували їх у романтичному поцілунку.

Для виходу 49-річна модель обрала повсякденний вільний синій ансамбль, який приховував її шикарну фігуру. Вбрання складалося з вільного жакету та відповідних штанів, у які вона заправила блакитну сорочку на ґудзиках. Білі кросівки, синя сумка та сонцезахисні окуляри завершили стильний образ Гайді.

Том, учасник рок-групи Tokio Hotel, був у білій футболці, мішкуватих штанях зі смугастим принтом та синіх кедах.

Їх помітили на прогулянці за день до того, як Клум виповниться 50 років. Навіть коли вони разом йшли по тротуару, здавалося, що не могли відірватися один від одного.

Останній вихід Гайді відбувся невдовзі після того, як вона поділилася своїми думками про своє майбутнє 50-річчя.

"Чесно кажучи, я не дозволяю цьому числу змінити мій шлях або те, чим я займаюся. Для мене це просто число, розумієте?" — сказала вона Entertainment Tonight. — Тому що я не почуваюся на 50 внутрішньо. Я маю на увазі, іноді я дивлюся в дзеркало і думаю: "О так, мені 50". Але внутрішньо я відчуваю, що мені 25".

Гайді, яка зараз бере участь у суддівстві America's Got Talent, сказала: "Я сповнена енергії. Моєму чоловікові 33 роки, і я знаю, що у мене більше енергії, ніж у нього!"

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум та її чоловік Том Кауліц поділилися оголеними фото на честь четвертої річниці шлюбу.