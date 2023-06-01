Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїхали до свого будинку мрії за 60 мільйонів доларів

Журналісти зняли речі та меблі, які вивантажували вантажники біля їхнього нового любовного гніздечка у Беверлі-Хіллз із 24 ванними кімнатами.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нарешті знайшли, купили та переїжджають у розкішний будинок у Беверлі-Хіллз після майже року пошуків. Про це пише Daily Mail.

Бен і Дженніфер заплатили за нерухомість 60,85 мільйона доларів готівкою, і угоду було укладено за тиждень.

Пару представляв юрист, який раніше працював із Кеті Перрі та Мадонною.

Новий будинок Бенніфер

Вперше будинок з'явився на ринку в 2018 році і коштував 135 мільйонів доларів, але ця ціна була знижена майже вдвічі, коли його було повторно виставлено на продаж цього року.

Будинок, званий "маєтком Воллінгфорд", розташований на мисі площею 5 акрів і може похвалитися 12 спальнями та 24 ванними кімнатами.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес купили будинок після невеликої перебудови та розширення. Тепер у ньому є гараж на 12 автомобілів та паркування на 80 місць.

На території також є "єдиний у своєму роді" критий спортивний комплекс, гостьовий пентхаус площею 5000 квадратних футів, будинок наглядача та будинок охорони з двома спальнями.

Завдяки критому спортивному комплексу Дженніфер має у своєму розпорядженні повноцінну тренажерну залу, а також майданчики для баскетболу, піклболу та боксерський ринг. Також у маєтку є спортивний лаунж-бар.

Суперзірка та її чоловік можуть взагалі не залишати маєток, адже тут є все необхідне, включаючи перукарню, манікюрний салон, домашній кінотеатр, винний льох, віскі-бар, сауну та масажні кабінети.

Новий будинок Бенніфер

Звичайно, тут є басейн із шикарним виглядом та два окремі, закриті входи у власність.

На день раніше журналісти помітили, як у нове житло Бенніфер перевезли купу меблів.

Біля входу було припарковано не менше шести автомобілів, а різні килими, квіти та меблі були вивантажені та розкладені на брезенті.

Поряд із живою огорожею, що оточує власність, була припаркована масивна біла вантажівка.

Бен був помічений у Лос-Анджелесі того ж дня, коли стало відомо про переїзд.

Раніше Джен і Бен придивлялися до інших особняків і чомусь відмовилися від покупки. Мабуть, сім спалень і 11 ванних кімнат за 30 мільйонів доларів видалися їм недостатньо шикарними.

Новий будинок Бенніфер

Поки йшло полювання за домом мрії, Бенніфер знімали особняк австралійського мільярдера Джеймса Пекера в Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів.

Відповідне житло Аффлек і Лопес шукали більше року.

Раніше Бена Аффлека та Дженніфер Лопес бачили на шопінгу. І пара виглядала дуже щасливою.