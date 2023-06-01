Кейт Міддлтон приїхала на весілля принца Йорданії у розкішній сукні від Еlie Saab (відео)

Принцеса Уельська поєднала скромність та розкіш у своєму образі.

Принц і принцеса Уельські стали гостями на королівському весіллі в Йорданії, де принц Хусейн одружився з Раджвою Аль Саїф. На церемонію та подальші урочистості були запрошені члени королівської хашимітської родини, глави іноземних та арабських держав, високопосадовці, повідомляє Hello.

На весілля Кейт Міддлтон обрала бездоганне вбрання – пудрово-рожеву сукню з вишивкою на ліфі та призібраними рукавами від ліванського бренду Еlie Saab з колекції осінь-зима 2017, доповнивши її золотим клатчем та великими сережками з діамантами.

Волосся Кетрін було розпущене і завите у великі локони. Її чоловік, принц Вільям, одягнув темно-синій строгий костюм, білу сорочку та синю краватку.

Король і королева зустрічали Уельсів на вході до палацу. Обидві пари не лише тепло привітали одна одну, а й поцілувалися.

У палаці кажуть, що банкет "поєднує формальності та дипломатичні аспекти державного банкету з радісним святкуванням та традиціями весільної церемонії".

Йорданія близька принцесі Уельській. Вона прожила тут майже три роки, коли її батько, Майкл Міддлтон, переїхав до столиці Амман як менеджер British Airways. Про дитинство своєї дружини принц Вільям розповідав принцу Хусейну у 2016 році під час свого турне Близьким Сходом. Кейт тоді тільки народипа принца Луї і не змогла супроводжувати чоловіка.

У 2021 році Вільям і Кетрін прилетіли до Йорданії вже всією родиною та побували у стародавньому місті Петра.

Принцеса Уельська також має спільні інтереси з королевою Ранією — обидві вони матері, які дбають про благополуччя дітей. У телевізійному інтерв'ю CNN, присвяченому похорону покійної королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, матір чотирьох дітей Ранія похвалила майбутню королеву-консорта Кейт.

"Принцеса Кетрін, коли вона говорить про свою роботу, її обличчя світиться. Вона робить це з почуття обов'язку, але, що важливіше, вона робить це, тому що їй абсолютно не байдуже. Коли вона говорила про свою роботу, вона говорила: "Мені просто пощастило, що я займаюся цим, у мене є привілей робити те". Отже, вона робить це від щирого серця. І є почуття щирості і почуття любові у всьому, що вона робить", — підкреслила Ранія.

Зв'язки між Великобританією та Йорданією сягають давніх часів: мати короля Абдалли — британська принцеса Муна аль-Хусейн, яка народилася в Саффолку і змінила ім'я з Антуанетти Авріл Гардінер після заміжжя з батьком Абдалли, королем Хусейном. Абдалла навчався в Пемброк-коледжі Оксфордського університету, а свою військову кар'єру розпочав у Королівській військовій академії у Сандхерсті.

Король і королева Йорданії кілька разів зустрічалися з покійною королевою Єлизаветою II, причому Абдалла назвав монарха в інтерв'ю ВВС "маяком світла та надії" та "другом сім'ї на все життя", коли вона святкувала Платиновий ювілей.

Абдалла і Ранія також були серед іноземних членів королівської родини, які висловили свою повагу покійній королеві на її державному похороні, а потім були присутні на коронації короля Чарльза і королеви Камілли у Вестмінстерському абатстві на початку минулого травня.

Король Абдалла та королева Ранія на коронації Чарльза III

Раніше Фокус писав, що принц і принцеса Уельські відлетіли до Йорданії напередодні весілля принца Хусейна.