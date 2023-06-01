Джилл Байден відвідала весілля йорданського принца Хусейна з дочкою та без чоловіка

В Аммані тривають урочистості з нагоди одруження кронпринца Хусейна та його коханої Раджви Аль-Саїф.

На весілля наслідного принца Йорданії зібралися політики та представники королівських сімей з усього світу. Серед гостей були принц Вільям та Кейт Міддлтон, чий приїзд до останнього моменту тримався в таємниці, а також перша леді США Джилл Байден із дочкою Ешлі Байден. Вони прибули на церемонію серед гостей. Про це пише APnews.

Весілля принца Хусейна стало одним із заходів, які відвідає перша леді США в рамках своєї шестиденної поїздки на Близький Схід, до Північної Африки та Європи.

Зустріч Джилл Байден, королеви Ранії та короля Абдалли

Очікується, що Джилл також відвідає Єгипет, Марокко та Португалію. Це перша подібна поїздка першої леді у статусі дружини президента. У лютому вона вже побувала у Намібії та Кенії.

"Під час свого візиту на Близький Схід і до Північної Африки перша леді продовжить свою роботу з розширення прав та можливостей молоді та підтвердить нашу прихильність до зміцнення наших партнерських відносин та просування наших спільних пріоритетів у регіоні", — повідомили в її офісі.

Але візит до Йорданії має явно дружній характер. Президент Джо Байден і перша леді підтримують глибоку і давню дружбу з батьками спадкоємця, королем Абдаллою II та королевою Ранією.

Зустріч Джилл Байден, королеви Ранії та короля Абдалли Фото: Скриншот

Коли Джо Байден був віцепрезидентом, він і король Абдулла часто зустрічалися за сніданком, коли король їздив до Вашингтона, щоб відвідати свого сина Хусейна, тоді ще студента Джорджтаунського університету. Абдалла також відвідував Байдена у його будинку в Делавері.

Джилл Байден приїхала на весілля принца Хусейна з дочкою Ешлі Фото: Скриншот

Вони зустрічалися щонайменше тричі з того часу, як Байден став президентом, двічі в Білому домі та один раз у Джидді, Саудівська Аравія.

На весіллі принца Хусейна Джилл Байден з'явилася в лаконічній рожевій сукні з оригінальним вирізом і в компанії своєї дочки Ешлі, відомого філантропа та модельєра.

Сукня від Reem Acra Джилл вже одягала раніше. На офіційний прийом у Білому домі, влаштований на честь президента Південної Кореї та його дружини.