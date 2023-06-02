Мама та сестра Кейт Міддлтон зненацька з'явилися на королівському весіллі в Йорданії

Керолл Міддлтон була одна, а компанію Піппі склав її чоловік Джеймс Метьюз.

На весіллі спадкового принца Йорданії Хусейна та архітекторки Раджви Аль Саїф були присутні не лише принц та принцеса Уельські, але й матір Кейт Міддлтон, а також її сестра Піппа Міддлтон, повідомляє Hello.

За інформацією таблоїду, Керолл і Піппа Міддлтон були помічені на блискучому прийомі після церемонії у палаці Захран після того, як вилетіли з Великої Британії, щоб приєднатися до почесних гостей – Кетрін та принца Вільяма. Піппу супроводжував її чоловік Джеймс Метьюз.

Місіс Міддлтон була одягнена в красиву синю сукню з вишивкою, а Піппа вибрала схожий стиль.

Шанувальники королівської родини були чимало здивовані.

"Вау. Особисті друзі йорданської королівської родини. Я гадки не мав, що розширена родина Уельсів з боку Кетрін була запрошена. Вражає", — написав один із користувачів у соцмережі.

Як відомо, сім'я Міддлтон має давні та тісні зв'язки з Йорданією, оскільки жила тут три роки, коли Майкл Міддлтон переїхав до столиці Амман як менеджер British Airways.

Церемонія одруження, відома як "катб ктаб", відбулася в саду палацу в четвер о 14:00 за британським часом у присутності членів королівської родини Хашимітів, глав іноземних та арабських держав та високопосадовців. Наречена прибула у спеціальній процесії під назвою "Кортеж", що складається з восьми яскраво-червоних озброєних автомобілів Land Rover та 11 мотоциклів.

Раджва, яку вів до нареченого швагер, принц Хашем, була одягнена в пошиту на замовлення білу сукню від Elie Saab. Вона відрізнялася приталеним силуетом-колоною з асиметричним вирізом, ліфом з рюшами і, що найвражаючіше, довгим вишитим шлейфом, прикріпленим до талії.

Серед гостей були королева Максима та її дочка, принцеса Катаріна-Амалія, а також перша леді Джилл Байден, яка прилетіла зі своєю дочкою Ешлі Байден. Серед інших гостей — японська принцеса Такамадо та Їх Королівські Високості спадковий принц Фредерік та спадкова принцеса Данії Мері.

Після основного прийому у палаці Аль-Хусейнія відбувся розкішний весільний бенкет.

Раніше Фокус писав, що на весілля до Йорданії прилетіла і принцеса Беатріс зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.