Принцеса Беатріс із чоловіком стали гостями на весіллі принца Йорданії (фото)

Принцеса з'явилася у жіночній блідо-блакитній сукні.

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Принцеса Беатріс та її чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапеллі-Моцці, також стали гостями на весіллі принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль-Саїф. Незважаючи на те, що британські ЗМІ не оголошували весь список запрошених членів королівської родини, окрім Кейт та Вільяма, туди полетіла і Беатріс.

На весілля принцеса обрала ніжну та дуже жіночну ніжно-блакитну сукню Celia від лондонського бренду Needle & Thread за 790 фунтів стерлінгів, доповнивши ансамбль чорним акцентним поясом та підібравши до вбрання синьо-блакитний клатч. З прикрас Беатріс віддала перевагу діамантовим сережкам, а волосся ззаду обв'язала чорною стрічкою.

Її чоловік був у темно-синьому елегантному костюмі та світлій сорочці з краваткою.

Пару на вході до палацу Захран в Аммані привітали батьки нареченого – король Абдалла та королева Ранія.

Наслідний принц Хусейн і Раджва Аль Саїф одружилися на ісламській церемонії, відомій як "катб ктаб", у присутності близько 140 гостей. Потім молодята вирушили з палацу Захран до палацу Аль-Хусейнія у процесії, відомій як Червоний кортеж. Там запланований весільний прийом, де будуть присутні понад 1700 гостей.

Після основного прийому у палаці Аль-Хусейнія відбудеться весільний бенкет, у якому візьмуть участь члени королівської хашимітської сім'ї, глави іноземних та арабських держав, високопосадовці.

Раніше Фокус писав, у якій сукні на весіллі з'явилася Кейт Міддлтон і яке вбрання обрала королева Ранія.