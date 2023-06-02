Граймс зробила тату на всю ногу, що нагадує кривавий шрам (фото)

Наразі Граймс мріє зробити собі "ельфійські вуха".

35-річна канадська співачка Граймс, колишня дівчина Ілона Маска та матір його двох дітей, продовжує свої експерименти із татуюваннями. У сторіс Instagram дівчина опублікувала кілька знімків нового тату.

Граймс (уроджена Клер Буше) набила тату незабаром після того, як зголосилася пройти операцію, щоб зробити собі "ельфійські вуха".

Татуювання було зазубреними, зі схожими на шипи виступами в дзеркальному відображенні, які чимось нагадували чорнильні плями з тесту Роршаха. Малюнок починається трохи вище за її кісточки, а потім продовжується далеко за колінною чашкою на стегні.

Хоча дизайн досить абстрактний, він має анімалістичний вигляд завдяки краям, схожим на пазурі. Частина татуювання на її стегні також нагадує кістляве крило кажана, хоч воно більш стилізоване.

Розмір і хитромудрість малюнка припускають, що його нанесення було тривалим процесом, але Граймс, схоже, залишилася задоволеною результатом.

"V nice v nice", — написала вона у своєму пості в Insta Stories, позначивши виконавця. "Зроблю фото краще, коли звільнюсь @caidasindesamparo".

До майстра Граймс прийшла у парі мішкуватих сірих вельветових штанів дивної форми, вільній чорній футболці з малюнком і білих спортивних шкарпетках із зеленими пальцями.

Артистка вже має велику колекцію татуювань. На другій нозі, наприклад, у неї є тату, що нагадує японську каліграфію.

Останнім часом Граймс відкрито заявляла про бажання продовжувати змінювати своє тіло, хоча її повідомлення у соціальних мережах із цього приводу, здається, вказують на те, що вона просто шукає змін і до кінця ще не визначилася, що саме хоче зробити.

Її ідея щодо операції по формуванню "ельфійських вух" не зустріла схвалення у Маска.

"Нестача операції на вухах у ельфів, ймовірно, переважує переваги", — заявив він.

Раніше Фокус писав, що Граймс вирішила змінити ім'я дочки Ілона Маска з Екс Дарк Сідерель на Y.