Роберт Де Ніро відреагував на новину про вагітність дівчини Аль Пачіно (відео)

83-річний Аль Пачіно чекає на четверту дитину від своєї 29-річної коханої.

79-річний американський актор Роберт Де Ніро відреагував на новину про те, що його колега по цеху, 83-річний Аль Пачіно вчетверте стане батьком.

У той час як новонароджена Джіа є сьомою дитиною для Де Ніро, спадкоємець Пачіно від 29-річної дівчини Нур Альфаллах стане для нього четвертим. Коли ведуча запитала актора, чи є в нього можливість привітати колегу, Де Ніро відповів: "Ще ні. Я щойно почув про це… [Але] добре для нього".

Щодо того, як він знову став батьком, то Де Ніро розповів, що це додало йому трохи пружності.

Аль Пачіно та Нур Альфаллах Фото: Getty Images

"Ну, це допомагає", — сказав він, зазначивши, що "я не займаюся важкою атлетикою, зізнаюся, але я намагаюся. Не те, щоб я не робив цього багато років тому, але я намагаюся з усіх сил".

Тим не менш, народження дитини — це "чудово", — поділився він. "Вона просто [ця] чарівна, маленька невинна істота. Просто неймовірно".

Буквально кілька тижнів тому зірка фільму "Стажер" оголосив, що йому народила сьому дитину його партнерка Тіффані Чен.

Роберт Де Ніро відреагував на новину про вагітність дівчини Аль Пачіно

Нагадаємо, Роберт Де Ніро офіційно вивів у світ свою дівчину Тіффані Чен під час Каннського кінофестивалю-2023.

Також Фокус писав про цікаві факти з життя молодої обраниці Аль Пачіно.