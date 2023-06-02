Кіану Рівз вийшов на червону доріжку зі своєю колишньою дівчиною

Кіану та Софія зустрічалися близько року, але розлучилися.

58-річний голлівудський актор Кіану Рівз з'явився на вечірці в The Londoner Hotel, присвяченій 100-річчю японського бренду віскі Suntory , у рекламі якого нещодавно знявся. На килимову доріжку він вийшов у компанії режисерrb Софії Копполи, вони разом працювали над створенням відео.

Кіану виглядав стильно і невимушено в чорному костюмі, коричневих черевиках і з розпущеним волоссям. Софія одягла кремову блузку з рукавом три чверті та елегантні чорні штани. Образ завершили чорно-білі туфлі-човники.

З прикрас Коппола обрала золоті браслети на зап'ястя.

Актор та його колишня кохана Софія Коппола Фото: Getty

Актор з'являється у короткометражному фільмі "День річниці Санторі", знятому Софією, та в документальному серіалі "Природа і дух Японії", знятому Романом Копполою у співпраці з Suntory. У рекламі цього віскі Рівз вперше було помічено в 1992 році, і нова кампанія знаменує відновлення його співпраці з Suntory.

І которкометражка, і документалка "досліджують культуру японського віскі, натхненну гармонією з природою (ва), піднесену завдяки японській майстерності (монодзукурі) і є справжнім японським культурним досвідом (омотенасі)".

Кіану та Софія вперше познайомилися у 1992 році на зйомках фільму "Дракула", який режисував Френсіс Форд Коппола, батько дівчини. Юна Софія, котра не прагнула виділятися на тлі інших дівчат, підкорила молодого актора своєю скромністю, стриманістю та розумом. У неї був незвичайний погляд на речі, бездоганний смак та задатки режисера, які успішно розкрилися надалі, незважаючи на монументальність батька та часті з ним порівняння. А ще дівчина не гналася за популярністю і постійно "літала у хмарах". Рівз був уражений. Протягом року вони зустрічалися, проте після завершення зйомок Софія вирішила розлучитися. Незабаром вона вийшла заміж за Спайка Джонса.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз повернувся до рок-групи, в якій грав понад 20 років тому.