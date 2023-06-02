Forbes назвав найбагатшу актрису у світі

Окрім акторського ремесла, Різ непогано заробила завдяки продажу своєї успішної продюсерської компанії.

47-річна актриса та бізнесвумен Різ Візерспун стала найбагатшою у світі актрисою, за версією Forbes. Вона посіла 59-е місце в загальному списку "Найбагатших жінок Америки, які досягли успіху самостійно" за 2023 рік.

Власний капітал зірки становить 440 мільйонів доларів, що дозволило їй потрапити лише до нижньої половини списку зі 100 багатих жінок, проте актриса стала єдиною у категорії "розваги".

Серед інших перерахованих жінок були телесценаристка Шонда Раймс, комікиня Еллен ДеДженерес, співачки Тейлор Свіфт, Ріанна та Мадонна. Хоча всі четверо останніх раніше і знімалися в кіно, їхньою основною професією не була акторська майстерність.

Різ Візерспун Фото: Getty Images

До решти списку, очолюваного бізнес-леді Дайан Хендрікс зі статком у 15 мільярдів доларів, увійшли жінки у сфері моди, охорони здоров'я, технологій тощо.

Візерспун найбільш відома тим, що за свою багаторічну кар'єру знялася в низці фільмів, які отримали визнання критиків, таких як "Людина на Місяці" (1991), "Плезантвіль" (1998), "Вибори" (1999) та "Дика" (2014). .

Вона також входить до числа найоплачуваніших актрис-жінок в індустрії, заробивши колосальні 35 мільйонів доларів у 2023 році, згідно з веб-сайтом Women in the World.

Чималу частину статку їй приніс продаж її продюсерської компанії Hello Sunshine у 2021 році за угодою на суму 900 мільйонів доларів. Різ заснувала її в 2016 році з наміром розповідати історії про жінок, щоб "змінити те, як усі жінки сприймаються у ЗМІ". Головні хіти – "Велика маленька брехня", "Усюди тліють пожежі" та "Ранкове шоу". Причому в кожному із цих серіалів знялася сама Візерспун. Незважаючи на продаж , вона, як і раніше, володіє 18% акції компанії.

Раніше Фокус писав, що Різ подала на розлучення із чоловіком після 12 років шлюбу.