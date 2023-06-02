Експерти пояснили, чому собаки не люблять обіймів, і чим це небезпечно

Найчастіше собака, яка дозволяє себе обіймати, терпить це лише заради свого господаря. У природі цим тваринам обійми не властиві.

Психолог Стенлі Корен в інтерв'ю Psychology Today розповів, що більшість собак засмучуються, коли їх обіймають, оскільки така дія людини їх знерухомлює.

Стенлі раніше проаналізував 250 знімків, де люди обіймають собак, і виявив, що понад 80% фотографій демонстрували стрес або тривогу. Він вважає, що на стрес може вказувати те, що собака опускає вуха, заплющує очі або відвертається від джерела занепокоєння. Корен радить придумати інший спосіб проявити любов до своїх вихованців: поплескуванням, добрим словом і, можливо, частуванням

Професіонали стверджують, що обійми із собакою можуть мати протилежний ефект, викликаючи у тварини стрес та агресію. Собаки почуваються беззахисними, коли їх обіймають, їм некомфортно та неспокійно. Чим довше і чим міцніше людина обіймає собаку, тим рівень стресу тварини продовжує зростати, що може обернутися гарчанням, гавканням, а в крайніх випадках – й укусами.

"Так, ваш собака може стрибнути до вас на коліна, поцілувати вас в обличчя і попросити вас погладити йому живіт. Але це не "обійматися". На мій досвід, багатьом собакам не подобається, коли людина однією або обома руками намагається обхопити його, щоб обійняти, і стискає тварину. Це обійми, про які ми говоримо", – пише у своєму блозі "Інший кінець повідка" сертифікований фахівець із прикладної поведінки тварин Патрисія МакКоннелл.

Замість обіймів собаку можна просто погладити Фото: CNN

А Лорен Новак, засновниця Behavior Vets, взагалі стверджує, що собаки, які люблять обійми, насправді – рідкість.

Експертка з поведінки тварин Стефані Жибо навела приклад, який добре пояснює, що саме насторожує собак під час обіймів.

"Якщо ви подивитеся, як взаємодіють собаки, ви помітите, що вони не обіймають один одного. Вони можуть притиснути один одного до землі, але тільки в одному з двох контекстів: у змаганнях чи реальній бійці. Отже, коли ви обіймаєте собаку, вона не розуміє, що ви намагаєтеся сказати. По суті, ви їх ловите. Вони не можуть втекти від усього, що їх лякає або змушує почуватися некомфортно у ваших обіймах. А оскільки обійми часто супроводжуються прямим поглядом і наближенням вашого обличчя до собаки, вони також можуть інтерпретувати ваші дії як агресивні чи загрозливі. Не дивно, що їм не подобається стискаюче відчуття обіймів", – наголосила вона.

Раніше Фокус писав, що ветеринар назвала породи собак, які б вона не завела.