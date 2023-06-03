3 червня 2023 року: святих Костянтина та Олени – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна заплітати волосся та сваритися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої цариці Олени та її сина рівноапостольного князя Костянтина. Олена часто допомагала синові у його християнських справах. У літньому віці вона вирушила в подорож, під час якої руйнувала язичницькі храми, будувала церкви, читала провідники та допомагала нужденним.

Що не можна робити 3 червня:

заплітати волосся та робити зачіски;

їсти м'ясо;

сваритися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

довкола місяця видно кола — до негоди;

дощ переростає в грозу — восени будуть часті опади з сильним вітром;

кує зозуля — до ясних та теплих літніх днів.

День ангела святкують:

Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Народилися цього дня:

1545 рік — Іван Вишенський, український письменник-полеміст;

1974 рік — Сергій Ребров, український футболіст.

Також у цей день:

1527 рік — почалася Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

1892 рік — заснований англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

2017 рік – починає діяти соціальна мережа Ukrainians.