Іванка Трамп розмовляла з принцом Вільямом на весіллі в Йорданії (фото)

Донька колишнього президента США несподівано зʼявилася на історичній події в супроводі свого чоловіка.

41-річна донька експрезидента США Іванка Трамп розмовляла з принцом Вільямом на королівському весіллі в Йорданії 1 червня 2023. Про це пише New York Post.

Вона була сфотографована під час спілкування з майбутнім королем Великобританії на весіллі наслідного принца Йорданії Хусейна в Аммані.

Іванка Трамп, яка була у яскраво-блакитній сукні, говорила жваво, а представник британської монархії уважно слухав під час перерви у вечірньому банкеті.

Це була не перша зустріч пари, оскільки раніше Іванка відвідувала королівську родину під час візиту до Великобританії у 2019 році з батьком Дональдом Трампом.

Іванка Трамп розмовляла з принцом Вільямом

Донька колишнього президента зустрілася з принцом Вільямом, принцом Гаррі та Кейт Міддлтон під час державного банкету, який проходив у Букінгемському палаці. Зазначимо, що принцесу Уельську не помітили за розмовами з американкою.

Королівське весілля сина йорданського монарха зібрало високопоставлених гостей з усього світу, включаючи першу леді США Джилл Байден та її доньку Ешлі. Незрозуміло, чи вони також розмовляли з Трамп на весіллі.

Іванка Трамп розмовляла з принцом Вільямом

Поява Іванки на королівському весіллі відбулася після романтичної "втечі" до Греції з чоловіком Джаредом Кушнером.

Наразі пара проживає у Флориді, після того, як повідомили, що вони не можуть перебувати в Нью-Йорку через ворожнечу з боку їхніх ліберальних друзів.

Нагадаємо, про що говорили Кейт Міддлтон та королева Йорданії на весіллі кронпринца Хусейна.

Також Фокус детальніше писав про те, як пройшло історичне весілля майбутнього монарха Йорданії.