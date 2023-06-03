Принц Гаррі був жорстоким до королеви Єлизавети ІІ в її останні дні, — джерело

Наразі герцоги Сассекські вирішили замовкнути, проте "вже пізно".

Принц Гаррі був жорстоким з королевою Єлизаветою ІІ в її останні дні. Про це пише Daily Beast.

Друг покійного монарха нещодавно заявив, що наприкінці життя королева страждала від "болючого" раку кісток, а заява онука про те, що він напише свої мемуари "Запасний", додала їй болю.

"В останні роки свого життя, особливо після смерті її чоловіка [у квітні 2021 року], королева відчувала сильний біль. В останні місяці, звісно, стало набагато гірше", – розповіло джерело.

Інсайдери додали, що до того часу, коли її Платиновий ювілей настав у червні 2022, Єлизавета ІІ вже боролася з проблемами мобільності.

"Це був час для Гаррі та [дружини Меган Маркл] прикусити язика. Замість цього вони створили цей нескінченний потік неймовірно образливих фільмів та інтерв’ю, які критикують роботу її життя", – обурювалися джерела.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

"Гаррі оголосив, що він писав мемуари, коли його бабуся не тільки нещодавно овдовіла, а фактично сама помирала", — додав інсайдер.

Друг покійної королеви вважає, що теперішнє рішення герцогів Сассекських піти з медійного поля не допоможе вгамувати гнів і відразу, яку деякі її друзі відчувають щодо того, що вони робили з королевою в останні роки її життя.

Королева Єлизавета ІІ Фото: The Royal Family

Нагадаємо, Меган Маркл ходить на вечірки без принца Гаррі.

Також Фокус писав про плани Сассекських "замовчати" на певний термін.