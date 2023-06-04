Легендарна німецька група Rammstein знаходиться на межі розпаду, – ЗМІ

Причиною цього можуть бути можливі проблеми із законом у лідера групи Тілля Ліндеманна.

За останні 30 років жодна німецька група не досягла такого успіху, як Rammstein. Незважаючи на те, що всі пісні колектив виконує німецькою мовою, музиканти виступають на найбільших і найвідоміших концертних майданчиках від США до Японії. Але тепер рок-група здається перебуває на межі розпаду, пише видання Bild.

Яким би не був успішним гурт Rammstein весь час його супроводжують різні скандали. Зокрема це стосується провокаційних тестів їхніх пісень, не завжди звичайних відеокліпів, а також особливих концертних виступів, де використовується багато вогню, світла та піротехніки.

Як повідомляє німецьке видання, з посиланням на свої джерела, група опинилася на межі розпаду через проблеми із законом у лідера колективу Тілля Ліндеманна. Його звинувачують у нібито зґвалтуванні однієї з шанувальниць колективу після концерту у столиці Литви.

Згідно з джерелами видання Bild, наприкінці травня перед концертом гурту Rammstein у Вільнюсі, Ліндеманн запросив одну з дівчат в окрему кімнату за лаштунками, де пригощав її спиртним та схиляв до сексу. Ця дівчина стверджує, що прокинулася вранці і заявила, що нічого не пам'ятала про те, що з нею було. Також джерела видання повідомили, що були й інші дівчата, які йшли за лаштунки та поверталися у не зовсім нормальному стані. Також відомо про ще одну жінку, яка нібито була накачана наркотиками і нібито займалася сексом із лідером групи проти своєї волі, але вона нічого не пам'ятає про те, що з нею було.

За інформацією видання Bild, поведінка фронтмена групи викликає обурення серед інших учасників колективу. За словами довірених осіб групи, вони є батьками сімейств і вважають, що поведінка Ліндеманна втягнула їх у бруд. В останні роки знову і знову почали виявлятися натяки на розбіжності у колективі. Джерела видання стверджують, що музиканти вже обговорювали завершення спільної музичної кар'єри, але поки що офіційно ніхто з членів Rammstein особисто не прокоментував звинувачення проти Ліндеманна або чутки про розпад гурту.

Група Rammstein

Рок-група Rammstein була створена в Берліні в 1994 році і її заснували Тілль Ліндеманн (вокал), Ріхард Круспе (гітара), Пауль Ландерс (гітара), Олівер Рідель (бас), Крістіан Лоренц (клавішні) та Крістоф Шнайдер (ударні). У 1995 році вийшов їхній перший альбом "Herzeleid", а останній на сьогодні восьмий студійний альбом "Zeit" вийшов у 2022 році. За майже 30 років гурт зміг продати понад 20 млн копій своїх альбомів у всьому світі. 2015 року Тілль Ліндеманн випустив свій перший сольний альбом.

Як уже писав Фокус, учасники гурту Rammstein підняли український прапор на своєму концерті в Цюріху. Легендарний гурт і раніше виступав на підтримку України.