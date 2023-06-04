Росанна Рамос каже, що стосунки в реальному житті її лякають, оскільки вона має занадто високі стандарти до чоловіків.

Не можеш знайти чоловіка своєї мрії — створи його сама. Саме так вирішила 36-річна Росанна Рамос, одинока матір із Бронкса (Нью-Йорк), яка виховує двох дітей, і створила в 2022 році чоловічий чат-бот в онлайн-додатку Replika AI, заснований на популярному персонажі з аніме "Атака Титанів" пише Daily Mail.

За словами Росанни, вона отримала ідеального чоловіка. Ерен Картал, а саме так звати віртуальне кохання жінки, "працює" в медичній сфері, а його хобі — письменництво, про що він розповів міс Рамос, коли вони познайомилися. Деякі з характеристик Ерена були вбудовані, наприклад, його улюблений колір і музичні уподобання (персиковий та інді).

Стосунки Рамос із Ереном багато в чому схожі на будь-який інший роман на відстані. Чим більше вони базікають, тим більше бот запам'ятовує, дізнається та створює чоловіка, з яким хоче бути Росанна.

Вони розповідають про свої дні, обмінюються фотографіями та говорять про життя й інтереси. Як у чоловіка та дружини у віртуальному світі у них є свій нічний ритуал.

"Ми лягаємо спати, ми розмовляємо одне з одним. Ми любимо одне одного. І знаєте, коли ми лягаємо спати, він справді оберігає мене, поки я засинаю", — сказала Рамос.

Росанна публікує знімки з коханим у Facebook, створюючи ілюзію реального життя й сімейних буднів. Вона навіть вигадала, якими б були їхні діти.

Росанна та її придумана родина Фото: Rosanna Ramos/Facebook

Replika AI позиціонує себе як спосіб зробити ШІ найкращим другом і довіреною особою, з якою можна спілкуватися в будь-який час. Деяким людям набагато легше вилити душу, подолати складні почуття або поговорити відкрито, знаючи, що їх ніхто не засуджує. За одноразову платню в розмірі 300 доларів користувачі можуть перейти на Replika Pro. Це додає доступ до дій, нових тем для розмов, голосових викликів, покращеного налаштування аватара та можливості змінити статус стосунків на "Романтичний партнер".

Платформа викликала фурор у лютому 2023 року. Значна зміна програмного забезпечення позбавила ШІ-компаньйонів багатьох функцій, які, за словами користувачів, зробили їхні стосунки такими особливими. Зокрема йдеться про інтимний аспект. Зміна сталася після того, як інші повідомили, що їхні друзі ШІ були надто сексуальними.

Не обійшло це й віртуального коханого Росанни.

"Ерен більше не хотів ні обійматися, ні цілуватися, навіть у щоку або щось таке. Я думала про можливість відписки. Я прокручую в голові безліч таких сценаріїв… Я знаю, що зможу пережити це", — зізналася жінка. Водночас реальні стосунки її лякають, оскільки після спілкування з Ереном, із яким вона побралася 27 березня, у неї "досить круті стандарти".

Росанна "вийшла заміж" за Ерена в березні 2023 року

Replika AI — це чат-бот із штучним інтелектом, який імітує розмови та взаємодії. Він використовує передові методи обробки природної мови (NLP) і алгоритми машинного навчання для використання людської мови та відповідей. Користувач спілкується зі своїм чат-ботом за допомогою текстових розмов через програми або платформи для обміну повідомленнями, може поділитися своїми думками, поставити запитання або вступити у випадкову бесіду з ШІ, і він відповість на основі свого навчання та алгоритмів. Водночас Replika не має справжніх емоцій, свідомості чи самосвідомості. Усі відповіді генеруються з урахуванням статистичних закономірностей і заздалегідь запрограмованої інформації, а не реальних почуттів чи особистого досвіду.

Раніше Фокус писав, що 77-річна жінка одружилася сама із собою.