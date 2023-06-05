5 червня 2023 року: святого Леонтія – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна ремонтувати щось та прати речі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Леонтія. Він жив у IX столітті, був ченцем у Києво-Печерській лаврі та боровся із язичництвом. Колись він був вигнаний із міста, через що оселився за його межами, там збудував церкву і таємно хрестив людей. За своє життя Леонтій зробив багато чудес.
Що не можна робити 5 червня:
- ремонтувати щось;
- збирати лікарські трави;
- прати речі.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці мряка – незабаром погіршиться погода;
- густо цвіте глід – буде сувора зима;
- багато квітів на горобині — добре вродить овес і льон;
- трава сильно пахне – чекайте на дощ.
День ангела святкують:
Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Єфросинія, Іван, Гнат, Касьян, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків.
Народилися цього дня:
1898 рік — Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.
Також у цей день:
1910 рік — у Києві проходить перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же виконав роль пілота;
1977 рік — у продажу з'являється перший персональний комп'ютер Apple II;
1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату та обирає першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.