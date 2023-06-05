Принц Гаррі та Меган Маркл не збираються замовкати, — джерело

Попри заяви про "інформаційну тишу" від королівського подружжя, вони не планують йти з медійного поля.

Принц Гаррі та Меган Маркл ще мають що сказати, попри заяви про плани королівської пари "замовкнути". Про це пише Fox News.

Чутки про те, що скандальні заяви герцогів Сассекських будуть на паузі, були дуже перебільшеними, за словами одного з представників королівської родини Великобританії.

Ведуча подкасту "To Di For Daily" Кінсі Шофілд заявила, що "дослідження минулого Гаррі ще й близько не завершено" — лише через день після того, як було повідомлено, що герцог і герцогиня перестануть брати участь у скандальних інтерв’ю та розповсюджувати приголомшливі історії.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Archwell

Жінка розповіла, що джерело нещодавно повідомило їй, що 38-річний син короля Чарльза ІІІ планує зняти документальний фільм про свою маму, покійну принцесу Діану.

""Немає нічого що сказати" — це фактично неточна декларація", — сказала Шофілд, посилаючись на повідомлення, у якому стверджувалося, що пара припинить свій "марафон зізнань".

"Сам принц Гаррі сказав Telegraph, що він приховував викриття в "Spare", щоб захистити свого батька [короля Чарльза] і брата [принца Вільяма]", — додала вона.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скріншот/CBS

Нагадаємо, Меган Маркл ходить на вечірки без принца Гаррі.

Також Фокус писав про плани герцогині Йоркської Сари Фергюсон запустити подкаст, у якому вона буде пліткувати з подругою.