Кетрін-Зета Джонс з чоловіком та сином з'явилися на Гран-прі Формули-1 (фото)

Кетрін Зета-Джонс розповіла, що Гран-прі Формули-1 є для неї сімейною подією.

53-річна британська оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс разом із чоловіком, 78-річним американським актором та продюсером Майклом Дугласом були присутні на щорічній іспанській гонці в Барселоні. Компанію зірковому подружжю склав їхній син, 22-річний Ділан. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість продемонструвала фігуру у прозорій чорній сукні з білим квітковим принтом та пікантним розрізом до стегна. Кетрін доповнила образ зручними мокасинами і прикрила себе від сонця стильним капелюхом та сонцезахисними окулярами. Власниця "Оскара", яка також має 20-річну доньку Керіс, підкреслила свої риси обличчя легким макіяжем і розпустила темні локони.

Тим часом Дуглас одягнув чорну футболку, темно-сірі джинси та чорні кросівки. Свій комфортний образ він доповнив чорною кепкою та сонцезахисними окулярами. Їхній син був у джинсах та чорній сорочці з коротким рукавом та принтом у вигляді масивного ланцюга.

Кетрін і Майкл познайомилися у 1998 році та одружилися у 2000 році в готелі Plaza у Нью-Йорку. На сьогоднішній день вони вважаються однією з найміцніших пар Голлівуду.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс схудла і прийшла на вечірку в ефектній міні-сукні.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Зета-Джонс дуже любить своїх дітей і часто висловлює любов до них, публікуючи зворушливі знімки у соцмережах.