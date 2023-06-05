Кайлі Дженнер розкритикували через приватний літак за 72 мільйони доларів

Фанати критикують Кайлі Дженнер за те, що вона виставляє напоказ своє величезне багатство.

25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фото, зроблених під час її поїздки до Парижа.

Під постом зірки шанувальники залишили понад 8 000 коментарів. У той час як багато хто з них назвав зірку "Кардаш'ян" красивою і написав приємні слова, іншим, схоже, не сподобалася її "хвастлива" публікація. Зокрема, багатьох зачепив знімок, зроблений зсередини приватного літака Дженнер, який коштує 72 мільйони доларів.

'Ух ти. Подивися, яка ти багата. Дякую, що нагадала нам", — написав один із користувачів.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Станом на початок 2023 року власний капітал Дженнер оцінюється в 700 мільйонів доларів завдяки реаліті-шоу її сім'ї та імперії косметики та засобів догляду за шкірою Kylie.

Фанати висловили свою відразу до того, що Кайлі так вільно демонструє своє багатство в інтернеті.

"Як ти думаєш, вона колись одягала щось більше одного разу?" — пожартував один чоловік.

"Іноді мені хочеться бути однією з її служниць, тому що я думаю, що вона віддає їм більшу частину свого одягу", — відповів інший користувач.

"Ми знаємо, що ти багата. Опублікуй щось, чого ми не бачили, і це має сенс. Прокляття. Нудно", — відреагував ще один підписник Дженнер.

Кайлі та Кріс Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Проте багато хто став на захист бізнесвумен, додавши, що він може публікувати у своїх соцмережах все, що їй подобається.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер продемонструвала стильний образ у білій міні-спідниці.