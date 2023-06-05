Пріянка Чопра зі своєю мамою відвідала концерт Бейонсе (фото)

Зірка екрану несподівано зʼявилася на виступі поп-діви у Лондоні.

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра поділилася знімками зі своєю мамою. Кадри вікенду колишня зірка Боллівуду опублікувала в Instagram з понад 87 млн підписників.

Знаменитість та її мама, лікарка Мадху Чопра, відвідали концерт Бейонсе у Лондоні.

"Чорт! Яка жінка і яка ніч. З моїми головними дівчатами❤️ @tam2cul@drmadhuakhourichopra. Така рада, що ви нарешті змогли це побачити @neeshnation ❤️ #blueivy було дивовижно 🤩 Дякую #JayZ та Queen @beyonce за неймовірну гостинність. Дякую @nickjonas за найнезабутнішу ніч! Люблю тебе, крихітко", — прокоментувала вечір колишня Міс світу.

Пріянка Чопра зі своєю мамою на концерті Бейонсе

"Ти зірвала джекпот, коли одружилась з Ніком", "Королева пішла до королеви??? Я живу заради цього", "Ми були там разом ❤️", — коментують публікацію акторки її фоловери.

Зазначимо, що мама Пріянки Чопри активно веде соцмережі, просуваючи себе як лікарку. Вони з чоловіком Ашоком Чопрою виховали двох доньок — Пріянку та Сіддхарт.

Сама ж Пріянка наприкінці 2021 вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства.

Пріянка Чопра з мамою і подругою Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Нагадаємо, Пріянка Чопра стала гостею заходу у Венеції.

Також Фокус писав про неприємну ситуацію на початку голлівудського шляху Пріянки Чопри.