75-річна матір Ілона Маска приміряла розкішні кутюрні вбрання з розрізами й декольте

Фотосесія проходила на Санторіні, і цей острів підкорив Мей Маск.

Матір мільярдера Ілона Маска, Мей Маск, у своєму віці — абсолютно самодостатня та успішна. Вона активно знімається для різноманітних журналів, бере участь у шоу, просуває свою книгу та продовжує практикувати як дієтологиня. Нещодавно жінка стала героїнею нового номеру грецького InStyle.

Вікова модель приміряла розкішні кутюрні вбрання від Lena Erziak і Caviar Couture, які для неї вибрав стиліст Себастьян В'єнн. Шикарні вечірні сукні, ансамблі з багатошаровими спідницями, пір'ям, цікавим драпіруванням, із дуже сміливими вирізами й декольте, відкритими плечима для зйомок на острові Санторіні привезли з Парижа, обравши найкраще з колекцій 2023 року. Знімав американку відомий фешн-фотограф Грегг Александр, а інтерв'ювала Ада Іліопулу.

Мей поділилася у своїх соціальних мережах приголомшливим зображенням обкладинки та написала:

"Мені дуже подобається моя нова обкладинка журналу InStyle у Греції".

Санторіні, де відбулася зйомка, Маск назвала "одним із найдивовижніших грецьких островів у світі", і це був "неймовірний досвід!".

Модельна кар'єра Мей триває вже понад 50 років. Вона з'являлася на обкладинках журналів, зокрема в журналі про здоров'я Time, міжнародних випусків Vogue, Sport Illustrated Swimsuit Issue та багатьох інших.

Раніше Фокус писав, що Мей Маск попросила людей не бути злими стосовно її "геніального сина".