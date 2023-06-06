Тейлор Свіфт розійшлася з бойфрендом: у чому причина

Про стосунки артистки та фронтмена гурту "The 1975" Метті Гілі стало відомо лише навесні 2023.

33-річна американська співачка Тейлор Свіфт розійшлася зі своїм бойфрендом, музикантом Метті Гілі. Про це пише ЕТ.

"Тейлор і Метті розлучилися. Вони обидва дуже зайняті і зрозуміли, що насправді не сумісні одне з одним", — розповідає джерело, додаючи, що друзі співачки хочуть для неї найкращого і не шоковані тим, що її нові стосунки закінчилися.

Уперше зірку сцени запідозрили в новому романі з 34-річним фронтменом гурту "The 1975" Метті Гілі, коли його помітили на зупинці в Нешвіллі під час світового туру Тейлор Свіфт "Eras Tour" у травні 2023.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

"Тейлор і Метті подобаються одне одному", — повідомило джерело незабаром після цього. "Тейлор закохана у Метті, і вони класно проводять час разом. Метті також вважає, що Тейлор чудова і неймовірно талановита. Раніше вони зустрічалися недовго".

Метті Гілі

За кілька тижнів до цього артистка закінчила свої шестирічні стосунки з актором Джо Елвіном. Зіркова пара не "виносила брудну білизну" на публіку, обмежившись розповідями інсайдерів про несумісність робочих графіків.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс потролив уже колишнього коханого Тейлор Свіфт.

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