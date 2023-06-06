Королівська родина не привітала дочку принца Гаррі та Меган Маркл з днем народження: у чому причина

Королівський журналіст Даніель Стейсі зазначив одну важливу детаталь.

4 червня молодша дочка принца Гаррі та Меган Маркл, принцеса Лілібет, відсвяткувала свій другий день народження. Однак ні цього дня, ні пізніше в акаунтах старших членів британської королівської родини не з'явилося жодного привітання для дівчинки і навіть згадки її імені, повідомляє Hello.

За словами королівського оглядача Даніеля Стейсі, цьому є цілком логічне пояснення.

"В останні роки і, звичайно ж, відтоді, як у вересні 2022 року почалося правління короля Чарльза III, ми бачили лише публічні повідомлення зі сторінок королівської сім'ї в соціальних мережах про роботу членів королівської сім'ї, таких як принц і принцеса Уельські та їхні діти, герцог і герцогиня Единбурзька і королівська принцеса Анна. Герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від посади старших членів королівської родини в 2020 році і більше не виконують королівські обов'язки. Так само палац зазвичай не ділиться повідомленнями, такими як дні народження принцеси Беатріс, принцеси Євгенії та Зари Тіндалл, а також привітаннями для їхніх дітей", – зазначив він.

Лілібет Діана відсвяткувала свій день народження у Монтесіто з батьками та чотирирічним старшим братом, принцом Арчі. Сім'я переїхала до Каліфорнії в березні 2020 року, всього через кілька місяців після того, як Меган і Гаррі пішли з посади старших членів королівської сім'ї.

Принц Гаррі та Меган Маркл зі своїми дітьми Арчі та Лілібет Фото: Archewell Foundation

Святкування дня народження принцеси Лілібет збіглось з поверненням принца Гаррі до Великобританії. Член королівської родини має постати перед судом 6 травня, оскільки розгляд його позову проти Mirror Group Newspapers продовжується.

Справа була порушена проти Mirror Group Newspapers (MGN) принцом та іншими високопоставленими фігурами у зв'язку з передбачуваним незаконним збиранням інформації, включно з прослуховуванням телефонів. Гаррі є одним із чотирьох позивачів, справи яких були відібрані для судового розгляду.

Це не перший випадок, коли герцог Сассекський змушений переривати важливі сімейні урочистості за останні місяці. 6 травня він вилетів комерційним рейсом з Каліфорнії до Лондона на коронацію батька, проте невдовзі після церемонії вирушив назад, оскільки цього ж дня його синові Арчі виповнилося чотири роки.

Раніше Фокус писав про те, що Гаррі та Меган вирішили більше не згадувати все, що пов'язане з британською королівською родиною. Якщо одні джерела кажуть, що їм просто нічого дістати на поверхню, інші скептично ставляться до подібних заяв і впевнені: Сассекси намагатимуться знайти, як нажитися на своїх родичах.

Тимчасом король Чарльз ІІІ відправив своїй онуці пам'ятний подарунок.