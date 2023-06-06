Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку у вінтажних штанах Dolce & Gabbana (фото)

Зірка подіумів почала Місяць гордості у штанах у райдужну смужку.

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі одягла барвисті штани на вечірку у Нью-Йорку у перші вихідні Місяця гордості 2023 року. Про це пише PageSix.

Червень — це не лише прихід літа та початок літніх канікул, але також є і Місяцем Гордості (Pride Month), коли ЛГБТ-спільноти всього світу збираються разом і відзначають свободу та гордість бути тими, хто вони є.

Модель, якій у середу виповнюється 32 роки, також святкувала свій майбутній день народження. Знаменитість одягнула білий топ та вінтажні штани Dolce & Gabbana з низькою посадкою. На них був блідо-ліловий пояс та кольорові вставки із замші.

Засновниця бренду купальників Inamorata зробила пишну хвилясту зачіску, яскравий макіяж та доповнила образ намистом із жовтого дорогоцінного каміння. Срібна кольчужна сумка та сандалі з відкритим носком завершили ансамбль Ратаковскі.

У райдужному образі Емілі з'явилася після того, як нещодавно зізналася, що хоче дослідити свою бісексуальність. В інтерв'ю модель польсько-єврейського походження заявила, що хотіла б зустрічатися з жінкою і "чекає, коли з'явиться потрібна".

Напередодні Ратаковскі вийшла на вулиці міста у напівпрозорій сукні Burberry. Клітчастий ансамбль зірки в стилі білизни був оброблений чорним мереживом, і вона поєднувала його з чорними ковбойськими чоботями.

Раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі розповіла про своє особисте життя після розлучення.