Дженніфер Лопес пішла за покупками у сукні від Valentino за $4700

Співачка любить "важкий люкс" і не заощаджує на одязі.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес – визнана любителька дорогих брендових речей. Навіть на шопінг знаменитість виходить одягненою на мільйон. Не став винятком її останній вояж меблевими магазинами, де вона придивлялася дивани, крісла та інші меблі для маєтку, купленого нещодавно Беном Аффлеком і нею як сімейний гніздечко.

На вулиці Джей Ло з'явилася у сміливій джинсовій сукні-сорочці VGOLD від Valentino до підлоги з розрізами, які сягали її сідниць. Ціна цієї речі — 4700 доларів.

Свій образ співачка доповнила чорними шкіряними чоботами до колін і коричневою сумочкою Gucci. У руці у неї була склянка з кавою.

З аксесуарів вона обрала великі золоті сережки-кільця та сонцезахисні окуляри у стилі 70-х.

Будинок, що купили Бен і Дженніфер, може похвалитися 12 спальнями та 24 ванними кімнатами. Щоб обставити його, парі доведеться витратити чимало коштів, але, схоже, це їх зовсім не бентежить.

За дім вони віддали 60,85 мільйона доларів готівкою, хоча спочатку маєток був виставлений на продаж за 75 мільйонів. Вперше він з'явився на ринку нерухомості у 2018 році за 135 мільйонів доларів, але цю ціну було знижено майже вдвічі, коли його знову виставили на продаж цього року.

Окрім величезної території, маєток має гараж на 12 автомобілів та парковку на 80 місць. На території також є "єдиний у своєму роді" критий спортивний комплекс, гостьовий пентхаус площею 465 квадратних метрів, будинок наглядача та будинок охорони з двома спальнями.

Раніше цього тижня Лопес пройшлася магазинами у пошуках нового каміна у компанії своїх дітей – 15-річних близнюків Емме та Макса.

Нагадаємо, Фокус писав, що Дженніфер Лопес була помічена біля будинку колишньої дружини Бена Аффлека, Дженніфер Гарнер.