Ентоні Гопкінс розповів про свою найбезглуздішу акторську гру

Актор зіграв бога Одіна у франшизі "Тор", але своєю роллю і тим, як його знімали, залишився незадоволеним.

85-річний дворазовий володар "Оскара" актор Ентоні Гопкінс, який зіграв Одіна в серії фільмів "Тор" у кінематографічному всесвіті Marvel, зізнався, що це була "безглузда гра". Про це він заявив в інтерв'ю The New Yorker.

Гопкінс зіграв Одіна у фільмах "Тор" 2011 року, "Тор: Царство пітьми" 2013 року та "Тор: Раґнарок" 2017 року. Однак про цей досвід у нього залишилися не найкращі враження.

"Вони одягли мене в обладунки, вони приліпили мені бороду. Сядь на трон, покричи трохи. Якщо ви сидите перед зеленим екраном, грати його безглуздо", — зізнався він, підкресливши, що кінематографічний всесвіт Marvel зрештою "поглинув" Голлівуд в цілому .

Легенда Голлівуду збирався йти на пенсію, коли йому запропонували цю роль 12 років тому, і вона дозволила йому затриматись і знятися ще не в одному фільмі, отримати "Оскар" та продовжити кар'єру.

У книзі 2021 року "Історія Marvel Studios: Створення кінематографічного всесвіту Marvel" Ентоні зазначив, що режисер "Тора" Кеннет Брана підтримав його.

Ентоні Хопкінс у ролі Одіна

"Брана повернув мені здатність працювати. Я збирався відмовитися від нього, правда. Але бачите, Брана не дозволить вам цього зробити. Робота з Кеном була справжньою ін'єкцією нової енергії в моє життя. Здається, він однаково заразливий для всіх членів команди. Його ентузіазм, його ставлення настільки позитивні, що він виявляє найкраще у кожному", — сказав Хопкінс.

Цілком можливо, що досвід Ентоні у фільмах про Тора зіпсувався після оригіналу, оскільки Брана не повернувся до роботи над фільмами "Тор: Царство пітьми" 2013 (режисер Алан Тейлор) або "Тор: Раґнарок" 2017 (режисер Тайка Вайтиті).

І "Тор" 2011 року і "Тор: Царство пітьми" 2013 року вважалися одними з "найслабших" фільмів кінематографічного всесвіту Marvel з погляду касових зборів та схвалення критиків. "Тор" заробив 181 мільйон доларів США (28 місце з 32 фільмів MCU), а "Тор: Царство пітьми" зібрав 206 мільйонів доларів США (26 місце з 32 фільмів MCU).

Ентоні Гопкінс у 2021 році отримав свій другий "Оскар" за роль у фільмі "Батько", повторивши свою роль минулого року у стрічці "Син". Він також зіграє головну роль у фільмі "Одне життя" з Хеленою Бонем Картер та втілить на екрані образ Зигмунда Фрейда у "Останньому сеансі Фрейда".

Раніше Фокус писав, що Гопкінс перетворився на Річ із серіалу "Уенздей".