Кейт Міддлтон показала, з чим поєднувати блейзер у клітинку

Принцеса Уельська визначилася для себе з найкращим діловим ансамблем для зустрічей.

Не встигло в Йорданії відгриміти весілля наслідного принца Хусейна, де були присутні принц Вільям з Кейт Міддлтон, як буквально через декілька днів принцеса Уельська повернулася до виконання обов'язків старшого члена королівської родини. Вона відвідала Сімейний центр Віндзору, щоб дізнатися про важливу роботу, яку організація виконує для надання підтримки сім'ям у Віндзорі, Мейденгеді та прилеглих районах. Про це повідомляється на офіційній сторінці Кенсінґтонського палацу.

Для візиту Кейт обрала діловий та дуже елегантний ансамбль. Вона одягла блакитний блейзер у клітинку від Zara, накинувши його поверх білої майки з пишними рукавами від Ralph Lauren, і темно-сині штани від LK Bennett. Змінивши свої фірмові туфлі на шпильці на практичніший дизайн, принцеса взула темно-сині балетки з гострим носком від Emmy London.

Принцеса Уельська змінила підбори на балетки Фото: Getty

Волосся Кетрін розпустила і накрутила локони, а макіяж злегка підкреслював риси її обличчя.

Що стосується прикрас, королівська особа надягла відповідне колье та сережки від Mappin & Webb з дископодібними підвісками із білого золота та діамантів.

Сімейний центр Windsor перебуває під патронатом Achieving for Children, некомерційної громадської компанії, що надає послуги для дітей у Королівському окрузі Віндзор та Мейденгед. Принцеса Кейт присвятила свій час підвищенню поінформованості про критичну важливість раннього дитинства і в січні 2023 року спільно з Центром раннього дитинства Королівського фонду запустила кампанію "Формування нас", мета якої — перетворити проблему раннього дитинства з однієї із наукових на найбільш стратегічну тему сучасності.

"Чудовий ранок у Windsor Family Hub, де можна побачити широкий спектр послуг, пропонованих батькам, опікунам та дітям. Почувши від сімей про широту блискучої підтримки, наданої тут, ми ще раз нагадали про глибоке значення наших перших років у #ShapingUs. Велике спасибі родині Белдім за такий теплий прийом у вашому будинку”, — написала герцогиня Кембриджська та Корнуольська.

Раніше Фокус писав, яке взуття на літо обирає Кейт Міддлтон.