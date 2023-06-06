Том Генкс і Ріта Вілсон сходили на вечерю у Лос-Анджелесі (фото)

Зоряна пара вирушила на вечерю до колишньої першої леді Каліфорнії.

66-річний американський актор і продюсер Том Генкс у компанії своєї дружини, 66-річної акторки Ріти Вілсон, сходили на вечерю до особняка Марії Шрайвер у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Будучи стильними та привітними гостями, зіркова пара прибула до її розкішного особняка не з порожніми руками. Ріта тримала в руці пляшку червоного вина Cabernet Papillon від Оріна Свіфта як подарунок, вартість якого може змінюватись від 64,99 до 164,99 доларів залежно від року.

Вілсон вибрала невимушений образ — вона одягла мішкуваті сині джинси, картату вовняну сорочку, білий топ і кросівки. Зірка фільму "Людина на ім'я Отто" була в облягаючих чорних джинсах з підходящою джинсовою курткою поверх футболки та у шкіряних черевиках.

Пара, яка має двох дітей — 32-річного Чета та 27-річного Трумена, — 30 квітня відсвяткувала 35-ту річницю весілля. Відзначаючи цю подію, Вілсон опублікувала фотографію пари з тортом, на якій глазур'ю було написано "З роковинами". У підписі актриса написала: "35 років шлюбу. 30 квітня 1988 року. Кохання — це все".

Раніше Фокус писав, що 66-річний Том Генкс відвідав прем'єру фільму із сім'єю.