Гайді та Лені Клум у відвертих образах прикрасили обкладинку журналу Super

Зірковий дует матері та дочки знявся у сміливих образах.

50-річна німецька супермодель, телеведуча та акторка Гайді Клум та її дочка, 19-річна модель Лені Клум, прикрасили обкладинку нового літнього номера журналу Super.

Колишній ангел Victoria's Secret на одному з кадрів була зафіксована в топі Tom Ford з прозорої сітки, прикрашеної дорогоцінним камінням, який повністю демонстрував її знамениті вигини.

Тим часом обкладинка Лені була знята у чорно-білих тонах. Вона позувала топлес в прикрасах Jacob & Co., включаючи сітчасте кольє, відповідні манжети та блискучі браслети.

На додаток до своїх індивідуальних обкладинок, дует мама і дочка також позував разом для номера — данина поваги знаменитому фотографу Річарду Аведону — у більш консервативних (але все ж таки взаємодоповнюючих) стилях. Гайді була одягнена в чорну бальну сукню від Juana Martín на спільній обкладинці, а Лені носила сукню від Yousef Akbar.

Це далеко не вперше, коли Гайді та Лені позують разом. Зірковий дует нещодавно знявся в кількох пікантних кампаніях для рітейлера нижньої білизни Intimissimi, які отримали неоднозначний відгук у соцмережах.

Також Фокус писав, що Гайді Клум звинуватили у монетизації материнства через фотосесію у спідній білизні з дочкою.