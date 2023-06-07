Арнольд Шварценеггер відверто розповів про свого батька-нациста

Документальний фільм "Арнольд" про актора незабаром вийде на Netflix.

Незабаром на Netflix вийде документальний фільм про Арнольда Шварценеггера. І 75-річний актор зробив кілька відвертих заяв у уривках, які вже з'явилися у мережі. Так, він розповів про свого батька, Густава Шварценеггера, який був партійним чиновником під час Другої світової війни. Про це пише Daily Mail.

Арнольд Шварценеггер, як відомо, народився та виріс у громаді Таль, біля австрійського міста Грац. Його батько був військовим, обіймав посаду в нацистській партії, а після війни працював у поліції. Його мати Аурелія вийшла заміж, коли їй було 23, а Густаву – 38. Арнольд мав старшого брата Мейнхарда, який загинув у ДТП у 1971 році. Обидві дитини народилися вже після Другої світової війни.

Арнольд часто зазначав, що його виховували у суворості, батько, якого він називає "тираном", часто бив його та брата.

Густав Шварценеггер був нацистом

"Наше виховання було дуже жорстким. Обидва батьки нас били. Удома постійно була атмосфера насильства", — заявив Залізний Арні.

Колишній губернатор Каліфорнії пояснив, що всі діти у його місті виросли, відчуваючи наслідки війни, тому що Австрія стала країною "зламаних" людей.

Арнольд припустив, що його батько страждав від посттравматичного стресового розладу та депресії, що проявлялося в тому, як він шльопав своїх дітей і бив їх ременем. За його словами, вони з братом ніколи не знали, в якому настрої батько прийде додому та чого від нього чекати.

"Він кричав о третій годині ночі, і ми прокидалися, і наші серця билися, тому що ми знали, що це означає. Він міг будь-якої миті вдарити мою матір або збожеволіти", — згадує актор.

Він пояснив, що його батько став начальником окружної поліції після війни та вдома він вимагав порядку, як в армії. Сніданок треба було заробити, схвалення батька заслужити. Мати Арнольда, Аурелія, постійно зайнята прибиранням і стежила, щоб усе було на своїх місцях. Інакше б "вона збожеволіла", — згадує актор.

Ще 2004 року Арнольд вперше розповів про своє болісне дитинство, зазначивши, що всіх дітей у його громаді били. Це було звичайною справою.

"Багато дітей, яких я бачив, були зламані своїми батьками, що було пов'язано з німецько-австрійським менталітетом. Зламати волю. Вони не хотіли створювати особистість, вони хотіли підпорядкування", — розповів актор.

"Я був тим, хто не підкорявся, і чию волю не можна було зламати. Тому я став бунтарем. Щоразу, коли мене били, і щоразу, коли хтось говорив: "Ти не можеш цього зробити", — я говорив, — це ненадовго, тому що я поїду звідси. Я хочу бути кимось", — згадує актор.

Попри все, що він переніс від рук свого батька, Арнольд здійснив свою мрію: він пішов з дому і став багатим і знаменитим. На той час, коли він приїхав до Америки у віці 21 року, він уже був чемпіоном з бодибілдингу. Після цього була акторська кар'єра, перш ніж він став губернатором Каліфорнії з 2003 по 2011 рік.

Роздумуючи про своє дитинство у документальному фільмі, Арнольд заявив, що його досвід дав йому драйв, необхідний для його кар'єри.

"Мій тато завжди казав: "Що б ти не робив, Арнольд, будь корисним", — згадував він.

Проєкт про Арнольда Шварценеггера вийде на Netflix 7 червня.

Трейлер фільм про Арнольда Шварценеггера

Нагадаємо, Густав Шварценеггер служив в австрійській армії з 1930 по 1937 рік, дослужився до звання командира відділення, а 1937 року став офіцером поліції.

Після зарахування до Вермахту у листопаді 1939 року Шварценеггер отримав призначення гауптфельдфебелем (старшим сержантом) у військовій поліції. Він служив у Польщі, Франції, Бельгії, Україні, Литві та Росії. Був поранений під Ленінградом, нагороджений Залізним хрестом І та ІІ ступенів за хоробрість, медаллю Східного фронту та знаком за поранення.

Був звільнений з армії у 1944 році, після того, як його визнали непридатним до військової служби. Після Другої світової війни не було знайдено доказів того, що він скоїв воєнні злочини, тому йому дозволили служити в поліції. Густав помер у 65 років у 1972 році. Арнольд не був на його похороні.

Нагадаємо, раніше Шварценеггер розповів про те, як його дружина, Марія Шрайвер, дізналася про його позашлюбного сина від хатньої робітниці.