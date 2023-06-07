Зендея та Тімоті Шаламе потанцювали на вечірці (відео)

Голлівудські зірки показали свої найкращі танцювальні рухи.

27-річний американський актор і продюсер Тімоті Шаламе та 26-річна американська акторка Зендея потанцювали на вечірці з нагоди дня народження її помічника Дарнелла Епплінга. Вечірка пройшла на відкритому повітрі в Pan Pacific Park у Лос-Анджелесі, і багато гостей надягли футболки з написом "Darnell's Freaknik'23". Про це пише Daily Mail.

Колеги по фільму "Дюна" продемонстрували свої танцювальні рухи. Відео зі свята опублікували фанати у соцмережах.

Зендея показала свій плоский живіт у вкороченому білому топі та джинсах. Акторка зробила мінімальний макіяж, доповнивши образ масивними сережками та кількома золотими кільцями.

Тімоті був одягнений у двокольорові зелені шорти з барвистими кросівками, шкарпетки Бетмена та баскетбольну майку Остіна Рівза. Актор, який, як повідомляється, зустрічається з Кайлі Дженнер, доповнив ансамбль бейсболкою та сонцезахисними окулярами.

Вони також ненадовго одягли футболки, зроблені на замовлення для гостей вечірки.

Зендея та Тімоті потоваришували на зйомках фантастичного фільму "Дюна", прем'єра якого відбулася 2021 року.

Раніше Тімоті говорив про свою дружбу із Зендеєю та Дарнеллом під час інтерв'ю ET у рамках просування "Дюни".

"Я був дуже вдячний, коли Зендея приїхала. Я ладнав з усіма — не хочу здатися ейджистом, але було здорово мати когось одного віку, одного покоління. Також її помічник, Дарнелл. Ми чудово провели час і, очевидно, на знімальному майданчику поставилися до матеріалу настільки серйозно, наскільки це було необхідно, але поза знімальним майданчиком ми втрачали свідомість — у хорошому сенсі", — сказав Тімоті.

Кадр із фільму "Дюна" Фото: ScienceAlert

Раніше Фокус писав, що Зендея та Тімоті Шаламе представили фільм "Дюна: Частина друга" на CinemaCon.