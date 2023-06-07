Джонні Депп подивився серіал "Ідол" і сказав, що пишається своєю дочкою

24-річна Лілі-Роуз Депп грає у скандальному шоу головну роль і часто з'являється оголеною.

Джонні Депп пишається своєю дочкою Лілі-Роуз за те, що вона знялася у серіалі "Ідол" від НВО, який уже розкритикували за надмірну відвертість. На думку актора, бурхлива реакція – це ознака того, що вона все робить правильно. Про це пише Daily Mail.

24-річна актриса виконує головну роль співачки Джослін у серіалі. І його ще до прем'єри на Каннському кінофестивалі називали "порно з тортурами". А після того, як кінокритикам показали кілька перших серій, кількість критичних відгуків зросла.

Коли вийшла перша серія – глядачі також були не в захваті. Але джерело, близьке до Джонні, сказало, що його це не бентежить, попри негативну реакцію.

Кадр із серіалу "Ідол" Фото: Скриншот

Джонні Депп вважає, що запеклі суперечки навколо серіалу, заради якого донька знялася топлес, знак того, що вона "робить щось правильно, раз привернула стільки уваги".

"Джонні подобається, що Лілі робить власну кар'єру і кидає собі виклик, беручи на себе ролі, які її цікавлять і перевіряють її. Йому подобається, що вона сама по собі та стає актрисою самостійно. І не будує своєї кар'єри на його успіху", — повідомило джерело.

За словами інсайдера, Джонні Деппу подобається, що його дочка виросла сильною особистістю. Він пишається нею і не надає уваги критики.

У першій серії шоу "Ідол" є кілька відвертих сцен, в одній з них Тедрос, якого грає The Weeknd, майже душить Джослін її шовковим халатом, а потім загрожує їй ножем.

Коли творця серіалу, режисера Сема Левінсона запитали, чи не зайшов надто далеко розгляд жіночої сексуальності в "Ідолі", Левінсон, відомий за сценарієм серіалу "Ейфорія", відповів: "Ми живемо в дуже сексуалізованому світі, особливо в Штатах, вплив порнографії занадто великий у душах молодих людей".

Сама Лілі-Роуз раніше виступала на захист шоу та його творця після того, як члени знімальної групи анонімно розповіли виданню Rolling Stone, що Сем довів наготу, секс та насильство у шоу до рівня експлуатації.

Трейлер другої серії "Ідола"

"Сем з багатьох причин кращий режисер, з яким я коли-небудь працювала. Ніколи я не відчувала більшої підтримки та поваги у творчому просторі, а мій внесок і думка цінувалися більше. Робота з Семом — це справжня співпраця у всіх відносинах — для нього важливіше всього не лише те, що його актори думають про роботу, а й те, що ми відчуваємо, виконуючи вказівки", — Лілі-Роуз заявила також, що Левінсон цінує своїх співробітників та поважає їхню думку.

Нагадаємо, у гучній статті Rolling Stone члени знімальної групи розповіли, що спочатку серіалом "Ідол" займалася режисерка Емі Сеймець, яка працювала над проєктами "Подруги" та "Вона вмирає завтра". Але вона раптово пішла, закінчивши "Ідол" приблизно на 80 відсотків. І Сем Левінсон, незадоволений її підходом, повністю перезняв шестисерійний серіал.