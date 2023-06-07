Принц Гаррі назвав головну причину, чому від нього пішла колишня дівчина

Учора, виступаючи як свідок у Високому суді Лондона, принц Гаррі звинуватив пресу в розлученні з колишньою дівчиною.

Принц Гаррі став першим за 132 роки представником королівської родини, який дає свідчення в суді. Принц виступає проти видання Mirror Group Newspapers. Він стверджує, що газета організувала незаконне збирання інформації, за його словами, журналісти зламували телефони його знайомих і користувалися послугами приватних детективів. Крім того, герцог Сассекський звинуватив пресу в тому, що його колишня дівчина Челсі Деві пішла від нього, заявивши, що "королівське життя не для неї". Про це пише Daily Mail.

У своїх показаннях він стверджував, що кожного разу, коли він був у стосунках, його обраниця "вступала у стосунки не тільки з ним, але й із усією бульварною пресою", яка намагалася зруйнувати його взаємини. Перші серйозні стосунки принца Гаррі були з уродженкою Зімбабве міс Деві. Вони познайомили на початку 2004 року та були разом до середини 2010 року.

Принц Гаррі та Челсі Деві Фото: Getty Images

Гаррі стверджує, що Daily Mirror, мабуть, використовувала злом телефону, після чого вийшла стаття, де стверджувалося, що на вечірці герцог фліртував із "приголомшливою брюнеткою", а міс Деві, якій тоді було 19 років, була "розлючена" та влаштувала скандал.

Одне з джерел нібито повідомило газеті, що брюнетка "сиділа на колінах у Гаррі в тілесних колготках і дуже короткій чорній сукні".

У суді Ендрю Грін із Mirror Group Newspapers (MGN) заявив, що не було нічого протизаконного в тому, що репортерка Mirror Джейн Керр говорила з гостями на вечірці. Гаррі відповів: "Ні, якщо це справді те, що вона зробила".

Гаррі також сказав у своїй заяві, що його повірені показали йому дані про дзвінки, які показують дзвінки з "Mirror" на мобільний телефон його "партнера" Гая Пеллі за два дні до публікації історії. Тривалість дзвінка була "нульовою", що, за словами Гаррі, "показово" для злому.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі на суді образив колишнього дворецького матері та британський уряд.