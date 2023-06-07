Елліот Пейдж розповів, як ходив на подвійні побачення разом із Леонардо Ді Капріо

Актор Елліот Пейдж, який раніше носив ім'я Еллен Пейдж, опублікував мемуари Pageboy, який відверто розповів про своє життя.

Актор Елліот Пейдж, який раніше мав ім'я Еллен Пейдж, зірка фільмів "Джуно", "Початок" і серіалу "Академія Амбрелла", випустив книгу мемуарів під назвою "Пейджбой" (Pageboy), у яких розповів про сексуальні домагання, зґвалтування та подвійні побачення з Леонардо Ді Капріо. Про це пише The Daily Beast.

Нові мемуари Елліота Пейджа, зірки "Джуно", — докладна подорож життя актора, яке охоплює все: від його шляху в якості трансзнаменитості до його суперечливих стросунків із жорстокою мачухою, яка давала йому жорстокі прізвиська, і до складних романтичних стосунків.

Мемуари Елліота Пейджа Фото: Скриншот

Еллен Пейдж, яка оголосила себе трансгендером у 2020 році, мала таємний роман у 2014 році з акторкою Кейт Марою.

А у 2007 році в неї був роман із партнеркою з фільму "Джуно" 2007 року Олівією Тірлбі.

"Я був приголомшений, коли побачив Олівію Тірлбі. Ми стояли в її готельному номері. Грала Біллі Голлідей. Вона збиралася почати готувати обід, коли подивилася на мене та прямо сказала: "Ти мене дуже приваблюєш". Це було… ми почали займатися сексом. Увесь час: у її готельному номері, у наших трейлерах на роботі, один раз у крихітній окремій кімнаті в ресторані", — розповів актор.

Також Еліот згадав про те, як тоді її зґвалтувала жінка, членкиня її команди, яка допомагала з пошуками квартири.

А коли Еллен була підлітком і акторкою-початківцем, її домагався режисер, ім'я якого в мемуарах не називають.

"Його часті повідомлення змушували мене почуватися особливою, як і книги, які він мені дарував. Він запросив мене на вечерю у Swan on Queen West. Погладжуючи моє стегно під столом, він прошепотів: "Ти маєшь зробити хід, я не можу бути першим", — так описаний цей епізод у книзі.

Еліот Пейдж на обкладинці Time Фото: trump1

А навесні 2022 року на бульварі Сансет у Лос-Анджелесі він зазнав нападу на ґрунті трансфобії.

Пейдж пише, що високий чоловік, із яким Пейдж зустрівся очима, коли прямував у цілодобовий магазин, почав кричати на нього та говорив, що йому потрібен пістолет, щоб "трахнути його". Актора врятували співробітники магазину, до яких він звернувся по допомогу.

Але є в мемуарах і приємні спогади. Елліот описує, як під час зйомок фільму "Початок" вони потоваришували з Леонардо Ді Капріо та разом ходили на побачення.

"Під час зйомок "Початку" до Леонардо приїхав друг, і в нас був чудовий зв'язок. Пітер тепло ставився до всіх, очі сяяли турботою. Коли я побачив Лео наступного разу, я сказав йому, що мені подобається його друг, на що він відповів, що я йому теж подобаюся. На наше перше побачення ми пішли до Universal Studios із Лео та його мамою. Ми з Пітером сиділи поряд на атракціонах, наші стегна ледь стикалися", — пише Пейдж.

Але хоч на зйомках "Початку" й панувала дуже приємна атмосфера, від постійної напруги, стресу та відчуття, що вона перебуває не на своєму місці, у Пейдж з'явився оперізувальний лишай. Тож вона тоді жартувала, що її викинуть із фільму та візьмуть замість неї Кіру Найтлі.

Нагадаємо, 2021 року Елліот Пейдж з'явився на обкладинці журналу Time і став найпопулярнішим трансгендером у світі.