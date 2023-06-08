Том Бачик показав ідеальний манікюр на червень-липень 2023 (фото)

Американський майстер наслідує тренд на "Русалоньку".

Відомий голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав ідеальний манікюр на червень-липень 2023. Знімками своєї нової роботи Бачик ділиться з підписниками в Instagram.

Для акторки Гейлі Стайнфільд майстер зробив літній манікюр у стилі фільму "Русалонька" (Mermaidcore). Знаменитість обрала однотонне покриття з ніжно-мʼятним відтінком. Формою нігтів послужив "мигдаль".

"Манікюр Русалоньки", — підписав свою свіжу роботу Том Бачик, до якого часто звертаються Дженніфер Лопес, Нікола Пельтц та інші зірки Голлівуду.

Легкий відтінок стане чудовим рішенням для літнього манікюру 2023 тим, хто хоче відпочити від яскравих або темних покриттів.

Нова робота Тома Бачика

"Подобається цей колір 😍", "Як завжди розкішно ❤️❤️❤️", "Це ідеальне поєднання простоти та зачаровуючої краси!" — коментують публікацію фоловери американського нейл-майстра.

Клієнтами Тома Бачика стають суперзірки, серед яких Селена Гомес, Олівія Родріго тощо. А майстер часто показує свої роботи у соцмережах, чим задає тренди на модні покриття.

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