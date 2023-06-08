Дочка Кейт Мосс продемонструвала ідеальну сукню-комбінацію

Молода модель дуже схожа на свою зіркову маму.

Ліла Мосс, дочка легендарної супермоделі Кейт Мосс, з'явилася на вечірці на вечірку Summer Preview 2023 Королівської академії мистецтв у Лондоні. Про це пише PageSix.

20-річна красуня вийшла на червону доріжку в обтислій чорній атласній сукні-комбінації Versace. Вона доповнила елегантний образ сережками та зробила мінімалістичний макіяж.

Ліла Мосс Фото: Getty Images

Вбрання у стилі 90-х трохи схоже на відвертий образ її 49-річної зіркової мами у 1993 році. Тоді на заході Elite Model Agency Кейт Мосс одягла повністю прозору сукню-комбінацію, під якою були лише чорні труси.

Кейт Мосс Фото: Getty Images

Ліла Мосс пішла стопами своєї матері і це не вперше, коли вона віддає данину культовому особистому стилю Кейт.

"Це так смішно, тому що я постійно копіюю її вбрання, — сказала Ліла Vogue на початку цього року, додавши, що вона успадкувала незліченну кількість бажаних речей з шафи зіркової матері. — Я не можу вкрасти її туфлі, це руйнівно. -й розмір, а в мене 5-й, і це одне з моїх найбільших жалю".

Нагадаємо, Кейт Мосс прийшла на Met Gala 2023 у компанії своєї доньки Ліли і була у сукні, яка явно відсилала до культового образу принцеси Діани.

Раніше Фокус писав, що Ліла Мосс прикрасила обкладинку травневого випуску Vogue Korea.