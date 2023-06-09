Стиль життя
9 червня 2023 року: Феодори Олександрійської — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна носити монети в кишенях та лаятися з рідними.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодори Олександрійської. Вона жила приблизно в III-IV столітті, за часів гонінь за християнами. Феодору кинули до в'язниці через те, що вона була незаміжня через свою віру в Христа.
Що не можна робити 9 червня:
- носити монети у кишенях;
- лаятися з рідними;
- виносити сміття з дому;
- сидіти на розі столу.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці рясна роса — до сонячного дня;
- граки пасуться у траві — чекайте дощу;
- ясна погода, але з'явилися черв'яки – чекайте на грози.
День ангела святкують:
Іван, Федір.
Народилися цього дня:
- 1963 рік — Джонні Депп, американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" та ін премій.
- 1981 рік — Наталі Портман (урод. Наталі Хершлаг ), ізраїльсько-американська актриса, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та ін. нагород.
Також у цей день:
- 1786 рік — у Нью-Йорку вперше надходить у продаж морозиво;
- 1934 рік — на екранах вперше з'являється герой мультфільмів каченя Дональд Дак;
- 1988 рік — стрибун з жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановлює світовий рекорд — 6,05 м;
- 2009 рік — українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).