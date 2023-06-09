Ксенія Собчак розповіла, що у Сочі глушать весь зв'язок, побоюючись атаки дронів

Відома російська телеведуча опублікувала фото з аеропорту та заявила, що в Сочі бояться дронів.

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак прилетіла до російського Сочі і повідомила у своєму Telegram-каналі, що в місті заглушено весь зв'язок.

А літаки в аеропорту зустрічають військові. 7 червня у Сочі стартував другий Молодіжний форум СНД та ЄАЕС. Першого дня його відвідав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Відомо, що у Форумі беруть участь 150 представників молоді з Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану та Куби. Середній вік учасників – 25 років. Захід проходить у рамках головування Російської Федерації в органах ЄАЕС у 2023 році.

Собчак написала, що прилетіла вести якийсь захід.

Військові в аеропорту Сочі Фото: Ксенія Собчак/Telegram

"Прилетіла до Сочі сьогодні вести захід, тут проходить молодіжний форум СНД ЄАЕС, а літак зустрічають військові, весь день без вайфаю, весь зв'язок заглушений: місцеві говорять "усі бояться прильоту дронів", — повідомила ведуча, зазначивши, що це "дивне відчуття коли літак зустрічають військові зі зброєю". До речі, у всьому Краснодарському краї заборонено використання дронів. Зв'язок глушитимуть десять днів, доки не закінчиться Форум.

Про те, що в Сочі глушать зв'язок, повідомили і місцеві жителі, наголосивши, що не працює навіть оплата карткою.

Фото: Скриншот

Місцеві жителі повідомляють, що у Сочі немає зв'язку Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Собчак визнала, що отримала громадянство Ізраїлю. Вона довго це заперечувала, попри те, що чутки про це почали з'являтися вже давно. У результаті Ксенія Собчак заявила, що отримала паспорт, коли "навколишній світ став руйнуватися і коли стало зрозуміло, що мені від цього треба вберегти себе та свою родину".

Вона наголосила, що вона залишається громадянкою Росії та продовжує сплачувати там податки.

"Я не поїхала заради своїх глядачів, яким потрібен хтось тут, хто разом з ними боїться, хто разом із ними вражений тим, що відбувається, хто разом із ними проти, але не готовий їхати зі своєї країни, любить свою країну, є патріотом своєї країни ", — додала Собчак. Вона продовжує вести свої Telegram-канали.