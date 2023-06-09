72-річний актор Білл Мюррей зустрічається із відомою співачкою

Зірка "Дня бабака" та Келіс зблизилися після трагічної смерті її чоловіка від раку.

Білл Мюррей, зірка фільмів "Мисливці за приведеннями", "День бабака", "Труднощі перекладу" та багатьох інших, знову почав ходити на побачення. Його кілька разів бачили у компанії 43-річної співачки Келіс. Про це пише Daily Mail.

72-річний актор сходив на шоу Келіс у Лондоні. А друг пари заявив, що вони почали зустрічатися у США, про що говорили їхні спільні друзі.

"Вони явно порозумілися. Їх обох бачили в тому самому готелі, і він кілька разів дивився її виступ", — зазначив інсайдер.

Не виключено, що 72-річного актора та 43-річну співачку зблизило спільне горе: вони обоє нещодавно втратили близьких людей.

Чоловік Келіс, Майкл Мор, помер минулого року від раку шлунка у 37 років. Пара одружилася у 2014 році. Вони виховували двох спільних дітей та мешкали на віддаленій фермі в Темекулі, штат Каліфорнія, за межами Лос-Анджелесу із січня 2020 року.

Келіс прославилася на початку 2000-х, випустивши хіти Milkshake та Trick Me.

Виступ Келіс

Білл Мюррей був одружений двічі. З першою дружиною Маргарет Келлі, у шлюбі з якою у нього народилося двоє синів, Мюррей розлучився в 1996 році.

Він залишив Маргарет заради нових стосунків із Дженніфер Батлер. У пари народилося четверо синів. Однак у 2008 році Батлер подала на розлучення з актором, заявивши, що він має проблеми з наркотиками та звинуватив його в домашньому насильстві. Але пара продовжувала спілкуватися аж до раптової смерті Батлер у 2021 році.

"Що б не звело їх разом, і як би малоймовірно це не здавалося, вони обидва самотні і весело проводять час, попри досить велику різницю у віці", — заявив інсайдер.

Зараз Білл Мюррей знаходиться в Лондоні, де знімається у продовженні фільму "Мисливці за привидами".

Келіс та Білл Мюррей

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 83-річний актор Аль Пачіно незабаром стане батьком. Він зустрічається з Нур Альфаллах, багатою спадкоємицею, яка раніше мала стосунки з Міком Джаггером і Клінтом Іствудом. Обранка актора молодша за нього на 53 роки.

А нещодавно ще один ветеран Голлівуду Роберт Де Ніро став батьком. Сьому дитину актора народила Тіффані Чен, тренер, з якою він познайомився на зйомках фільму "Стажист".

З Тіффані Де Ніро почав зустрічатися кілька років тому, коли подав на розлучення зі своєю дружиною Грейс Хайтауер. Та надто багато витрачала, купуючи діаманти та дорогий одяг.