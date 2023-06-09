Кім Кардашʼян розповіла про побачення після розставання з Пітом Девідсоном

Зірка зізналася, хто її познайомив із загадковим "Фредом".

42-американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардашʼян розповіла про свого нового обранця. Про це пише Page Six.

Під час свіжого епізоду реаліті "Кардашʼяни" колишня дружина Каньє Веста відверто розповіла про те, як важко ходити на побачення, під час обіду зі Скоттом Дісіком.

"Отже, я насправді не бачив тебе на побаченнях чи щось типу того", — сказав Дісік.

"Ну, це просто важко, бо як виглядають ці перші побачення?" — відповіла вона. "За дверима, не можна вийти. Це якось незручно".

"Ось у чому справа: якщо вас бачать з кимось, тоді, якщо це починає не виходити, вам майже доведеться намагатися продовжувати це трохи довше, тому що вам так соромно, що це було так швидко", — продовжила вона.

Зокрема багатодітна мама пояснила, що під час її роману з Пітом Девідсоном це здавалося "дуже серйозними стосунками", хоча насправді вона просто намагалася добре провести час.

Кім Кардашʼян Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Після цього знаменитість пояснила, що друзі познаймили її з "Фредом", і вони пішли на побачення в неназваний клуб у Нью-Йорку, де вона та 29-річний Девідсон влаштовували "таємні вечері" раніше.

"Я не хочу зустрічатися з однією людиною, але я ніколи не зустрічалася… що так смішно, що мої друзі хотіли, щоб я з кимось познайомилася, тому ми поїхали в Нью-Йорк", — сказала вона.

Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кім Кардашʼян зі сльозами на очах розповіла про стосунки з Каньє Вестом.

Також Фокус писав про нового ймовірного бойфренда Кім Кардашʼян.